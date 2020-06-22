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В МИД Германии оценили ситуацию в Ливии
Нестабильность в Ливии "явно" приобретает региональное измерение, необходимо настоятельнее искать решение конфликта, заявил представитель МИД ФРГ Кристофер... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T15:29
кристофер бургер
обострение конфликта в ливии
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мид германии
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кристофер бургер, обострение конфликта в ливии, халифа хафтар, абдель фаттах ас-сиси, мид германии, триполи, ливия, оон, берлин (город), в мире

В МИД Германии оценили ситуацию в Ливии

15:29 22.06.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 22 июн - РИА Новости. Нестабильность в Ливии "явно" приобретает региональное измерение, необходимо настоятельнее искать решение конфликта, заявил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил в субботу, выступая на военной базе в районе города Сиди-Баррани недалеко от границы с Ливией, что Каир готов оказать помощь ливийским племенам в борьбе против иностранного вмешательства, тренируя и вооружая их. Также президент заявил, что у любого прямого вмешательства Египта в Ливии теперь есть легитимность по международному праву. По его словам, "красной чертой" для продвижения войск является город Сирт, расположенный примерно в 900 километрах от границы с Египтом, и провинция Джуфра.
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Представитель ЕК прокомментировал идею Египта по военной помощи Ливии
"Да, нестабильность в Ливии явно принимает региональное измерение, поэтому тем настоятельнее нужно его разрешение. Поэтому мы продолжаем переговоры со всеми сторонами и оказываем влияние на конфликтующие стороны, чтобы они продолжили переговоры под эгидой ООН", - заявил Бургер на брифинге в понедельник в ответ на вопрос, не беспокоят ли Берлин заявления ас-Сиси.
При этом Бургер добавил, что не знаком лично с заявлениями египетского президента. Также он добавил, что Берлин вновь призывает все стороны соблюдать оружейное эмбарго.
В свою очередь, представитель кабмина Штеффен Зайберт добавил, что позиция Берлина остается прежней - стороны конфликта должны соблюдать перемирие и искать политические решение.
Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 17 октября 2018
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В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, уже более года пытающейся отбить столицу. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.
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Кристофер БургерОбострение конфликта в ЛивииХалифа ХафтарАбдель Фаттах ас-СисиМИД ГерманииТриполиЛивияООНБерлин (город)В мире
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