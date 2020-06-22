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На большинстве АЗС в Москве подорожал бензин
Средние цены на бензин Аи-92 на АЗС в Москве за прошлую неделю выросли на 7 копеек - до 43,22 рубля, Аи-95 - на 9 копеек, до 47,5 рубля за литр, а Аи-95 - на 12 РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T15:29
аи-92
татнефть
газпром нефть
москва
аи-95
shell
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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аи-92, татнефть, газпром нефть, москва, аи-95, shell, экономика

На большинстве АЗС в Москве подорожал бензин

15:29 22.06.2020
1233
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаправщик заправляет автомобиль на одной из автозаправочных станций в Москве
Заправщик заправляет автомобиль на одной из автозаправочных станций в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Заправщик заправляет автомобиль на одной из автозаправочных станций в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Средние цены на бензин Аи-92 на АЗС в Москве за прошлую неделю выросли на 7 копеек - до 43,22 рубля, Аи-95 - на 9 копеек, до 47,5 рубля за литр, а Аи-95 - на 12 копеек, до 53,65 рубля за литр, следует из статистики Московской топливной ассоциации (МТА).
Цены на топливо подняли большинство АЗС Москвы, кроме "Газпром нефти", "Лукойла" и "Татнефти".
Топливные пистолеты на одной из АЗС в Москве
17 июня, 23:52Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Эксперт дал прогноз по ценам на бензин после рекордного подорожания АИ-95
Подорожание сразу по всем маркам бензина наблюдалось на АЗС Shell, "Вемес" (бренд "ЕКА") и "НефтьМагистраль".
При этом средняя цена на дизельное топливо на АЗС Москвы за прошлую неделю не изменилась и составила 47,69 рубля за литр. Ее подорожание было отмечено только на "Транс-АЗС".
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АИ-92ТатнефтьГазпром нефтьМоскваАИ-95ShellЭкономика
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