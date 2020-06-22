https://ria.ru/20200622/1573310324.html
На большинстве АЗС в Москве подорожал бензин
Средние цены на бензин Аи-92 на АЗС в Москве за прошлую неделю выросли на 7 копеек - до 43,22 рубля, Аи-95 - на 9 копеек, до 47,5 рубля за литр, а Аи-95 - на 12 РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T15:29
2020-06-22T15:29
аи-92
татнефть
газпром нефть
москва
аи-95
shell
экономика
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https://ria.ru/20200617/1573093155.html
4
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аи-92, татнефть, газпром нефть, москва, аи-95, shell, экономика