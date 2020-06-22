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Великобритания возобновила работу визовых центров в России
Визовые центры Великобритании в России возобновляют свою работу, говорится в Telegram-канале посольства в Москве. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T15:29
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россия, михаил мишустин, великобритания, общество

Великобритания возобновила работу визовых центров в России

15:29 22.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВ визовом центре
В визовом центре
© РИА Новости / Илья Питалев
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В визовом центре. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Визовые центры Великобритании в России возобновляют свою работу, говорится в Telegram-канале посольства в Москве.
Выдача паспортов начинается 22 июня, запись на подачу новых заявлений возможна с 29 июня, говорится в сообщении.
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"Для входа в визовый центр потребуется измерить температуру тела, использовать защитную маску и соблюдать правила социального дистанцирования",- добавляет дипмиссия, отмечая, что "с учётом эпидемиологической ситуации, визовые центры не смогут сразу же возобновить работу в полном объёме".
"Восстановление работы будет проходить поэтапно, чтобы гарантировать безопасность посетителей визового центра", - говорится в сообщении.
В первую очередь будут рассмотрены заявления, работа по которым была приостановлена из-за введения ограничительных мер по COVID-19 в Москве и других регионах России, сообщает посольство.
В дипмиссии отметили, что "визовая и иммиграционная служба Великобритании будет стремиться рассматривать визовые заявления в те же сроки, что и до пандемии COVID-19".
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"Однако возможны задержки в связи с поэтапным возобновлением работы. Напоминаем, что рассмотрение заявления на стандартную визу занимает 15 рабочих дней",- говорится в документе.
Оказание услуги Priority Visa Service по ускоренному рассмотрению виз временно приостанавливается, добавляется в сообщении.
Правительство России с 30 марта ограничило движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через российскую границу, а также через сухопутный участок российско-белорусской границы. Такое решение принято для предупреждения проникновения коронавируса в Россию. В начале июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее въезжать и выезжать из страны россиянам и иностранцам в ряде случаев: для лечения или ухода за близкими родственниками, а также на учебу или работу - в случае, если у них есть все необходимые документы от принимающей стороны.
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РоссияМихаил МишустинВеликобританияОбщество
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