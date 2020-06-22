Великобритания возобновила работу визовых центров в России

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Визовые центры Визовые центры Великобритании в России возобновляют свою работу, говорится в Telegram-канале посольства в Москве.

Выдача паспортов начинается 22 июня, запись на подачу новых заявлений возможна с 29 июня, говорится в сообщении.

"Для входа в визовый центр потребуется измерить температуру тела, использовать защитную маску и соблюдать правила социального дистанцирования",- добавляет дипмиссия, отмечая, что "с учётом эпидемиологической ситуации, визовые центры не смогут сразу же возобновить работу в полном объёме".

"Восстановление работы будет проходить поэтапно, чтобы гарантировать безопасность посетителей визового центра", - говорится в сообщении.

В первую очередь будут рассмотрены заявления, работа по которым была приостановлена из-за введения ограничительных мер по COVID-19 в Москве и других регионах России, сообщает посольство.

В дипмиссии отметили, что "визовая и иммиграционная служба Великобритании будет стремиться рассматривать визовые заявления в те же сроки, что и до пандемии COVID-19".

"Однако возможны задержки в связи с поэтапным возобновлением работы. Напоминаем, что рассмотрение заявления на стандартную визу занимает 15 рабочих дней",- говорится в документе.

Оказание услуги Priority Visa Service по ускоренному рассмотрению виз временно приостанавливается, добавляется в сообщении.