Глава Камчатки: строительство краевой больницы возобновят в этом году

"Нам очень нужен этот объект, жители Камчатки именно с этой больницей связывают надежды на новое качество здравоохранения, которое сейчас находится в запущенном состоянии. Извините за эмоциональность, но иногда волосы дыбом встают, когда читаешь, что в отдельных учреждениях здравоохранения 40-х-50х годов постройки капитальных ремонт последний раз был в 60-х годах", - цитирует пресс-служба правительства края слова Солодова на заседании правительственной комиссии под руководством вице-премьера - полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева.