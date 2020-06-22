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Камчатский край
Камчатский край
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Глава Камчатки: строительство краевой больницы возобновят в этом году
Строительство краевой больницы на Камчатке продолжится в этом году после определения подрядчика, на это выделено 500 миллионов рублей из бюджета края, сообщил... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T15:26
камчатский край
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общество

Глава Камчатки: строительство краевой больницы возобновят в этом году

15:26 22.06.2020
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© Depositphotos / KhakimullinРентгеновский снимок мозга
Рентгеновский снимок мозга
© Depositphotos / Khakimullin
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 июн - РИА Новости. Строительство краевой больницы на Камчатке продолжится в этом году после определения подрядчика, на это выделено 500 миллионов рублей из бюджета края, сообщил врио губернатора региона Владимир Солодов.
"Нам очень нужен этот объект, жители Камчатки именно с этой больницей связывают надежды на новое качество здравоохранения, которое сейчас находится в запущенном состоянии. Извините за эмоциональность, но иногда волосы дыбом встают, когда читаешь, что в отдельных учреждениях здравоохранения 40-х-50х годов постройки капитальных ремонт последний раз был в 60-х годах", - цитирует пресс-служба правительства края слова Солодова на заседании правительственной комиссии под руководством вице-премьера - полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева.
Как отмечалось на заседании, для завершения первого этапа строительства краевой больницы, с учетом выделенных федеральным бюджетом средств, необходимо изыскать еще 5,1 миллиарда рублей.
"Никто не снимает с нас обязанность построить краевую больницу на Камчатке. Это наша общая с главой региона и министерством здравоохранения России задача. Надо будет - будем обращаться к президенту России. Нужно, чтобы в будущем году больница продолжала строиться", - приводятся в сообщении слова Трутнева.
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