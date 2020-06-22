Зеленский хочет упростить поступление в вузы для жителей Крыма и Донбасса

КИЕВ, 22 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский предложил изменить закон о высшем образовании, чтобы упростить поступление в украинские вузы выпускникам школ Крыма и Донбасса, сообщила пресс-служба офиса президента.
"Президент Украины Владимир Зеленский инициирует внесение изменений в закон "О высшем образовании" для максимального упрощения поступления в высшие учебные заведения выпускникам школ с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма", - говорится в сообщении на сайте главы государства.
Как уточнили в офисе Зеленского, принятие законодательных изменений позволит поступать в вузы на Украине без внешнего независимого оценивания и иметь возможность поступить во все вузы страны, а не по ограниченным отдельным спискам, как это происходит сейчас.
Кроме того, выпускники Луганской и Донецкой областей смогут учиться в украинских вузах бесплатно через государственный заказ в пределах квот. Сейчас такая норма действует только для выпускников из Крыма и Севастополя, отметили в пресс-службе.
"Это - часть нашей государственной политики. Мы боремся за молодежь на тех территориях, мы хотим максимально поощрить таких выпускников переезжать на Украину, вступать в наши учебные заведения, учиться в украинской системе образования", - заявил Зеленский.
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