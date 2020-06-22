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Зеленский хочет упростить поступление в вузы для жителей Крыма и Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский предложил изменить закон о высшем образовании, чтобы упростить поступление в украинские вузы выпускникам школ Крыма и... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T15:24
ситуация в днр и лнр
донбасс
владимир зеленский
севастополь
украина
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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ситуация в днр и лнр, донбасс, владимир зеленский, севастополь, украина, в мире

Зеленский хочет упростить поступление в вузы для жителей Крыма и Донбасса

15:24 22.06.2020
2346
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 22 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский предложил изменить закон о высшем образовании, чтобы упростить поступление в украинские вузы выпускникам школ Крыма и Донбасса, сообщила пресс-служба офиса президента.
"Президент Украины Владимир Зеленский инициирует внесение изменений в закон "О высшем образовании" для максимального упрощения поступления в высшие учебные заведения выпускникам школ с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма", - говорится в сообщении на сайте главы государства.
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Как уточнили в офисе Зеленского, принятие законодательных изменений позволит поступать в вузы на Украине без внешнего независимого оценивания и иметь возможность поступить во все вузы страны, а не по ограниченным отдельным спискам, как это происходит сейчас.
Кроме того, выпускники Луганской и Донецкой областей смогут учиться в украинских вузах бесплатно через государственный заказ в пределах квот. Сейчас такая норма действует только для выпускников из Крыма и Севастополя, отметили в пресс-службе.
"Это - часть нашей государственной политики. Мы боремся за молодежь на тех территориях, мы хотим максимально поощрить таких выпускников переезжать на Украину, вступать в наши учебные заведения, учиться в украинской системе образования", - заявил Зеленский.
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