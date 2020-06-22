Зеленский хочет упростить поступление в вузы для жителей Крыма и Донбасса

"Президент Украины Владимир Зеленский инициирует внесение изменений в закон "О высшем образовании" для максимального упрощения поступления в высшие учебные заведения выпускникам школ с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма", - говорится в сообщении на сайте главы государства.

Как уточнили в офисе Зеленского, принятие законодательных изменений позволит поступать в вузы на Украине без внешнего независимого оценивания и иметь возможность поступить во все вузы страны, а не по ограниченным отдельным спискам, как это происходит сейчас.