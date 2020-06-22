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В Нидерландах не зафиксировали случаев смерти от COVID-19 за сутки
Нидерланды впервые с марта не зафиксировали за сутки ни одной новой смерти от коронавируса, за все время скончались 6 090 человек, сообщил в понедельник... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T15:22
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, нидерланды, в мире

В Нидерландах не зафиксировали случаев смерти от COVID-19 за сутки

15:22 22.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Нидерланды впервые с марта не зафиксировали за сутки ни одной новой смерти от коронавируса, за все время скончались 6 090 человек, сообщил в понедельник Национальный институт здравоохранения (RIVM).
За все время пандемии в Нидерландах коронавирус обнаружен у 49 658 человек, за последние сутки были выявлены 69 новых случаев заражения. В больницы на лечение всего поступили 11 851 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,7 миллиона случаев заражения, свыше 461 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗНидерландыВ мире
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