В Саратове шествие войск в честь юбилея Победы пройдет без зрителей

Ранее она заявляла, что шествие к 75-летию Победы относится к массовым мероприятиям, проведение которого в Саратове в условиях угрозы распространения коронавируса нежелательно.

Власти региона до 30 июня запретили все массовые мероприятия, работу кафе, ресторанов, объектов культуры и физкультуры, обязали всех носить маски в общественных местах, а людей старше 65 лет - соблюдать режим самоизоляции. Жителям с 22 июня разрешены прогулки в парках и скверах по двое и с соблюдением социальной дистанции. Всего в регионе лабораторно подтверждено 5562 случая заражения коронавирусом, умер 41 пациент, выздоровели 2640.