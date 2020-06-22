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В Саратове шествие войск в честь юбилея Победы пройдет без зрителей
Шествие войск к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в Саратове запланировано на 24 июня без участия зрителей, сообщила заместитель руководителя... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T15:19
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В Саратове шествие войск в честь юбилея Победы пройдет без зрителей

15:19 22.06.2020
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© РИА Новости / Андрей Васильев / Перейти в фотобанкСаратов
Саратов
© РИА Новости / Андрей Васильев
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Саратов. Архивное фото
САРАТОВ, 22 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Шествие войск к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в Саратове запланировано на 24 июня без участия зрителей, сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Надежда Матвеева.
Саратовской области проводится не парад, а шествие войск Саратовского гарнизона в ограниченном количестве и, насколько я знаю из того письма, которое направил нам начальник Саратовского военного гарнизона, это шествие проводится без зрителей и без участия ветеранов", - сказала Матвеева на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Ранее она заявляла, что шествие к 75-летию Победы относится к массовым мероприятиям, проведение которого в Саратове в условиях угрозы распространения коронавируса нежелательно.
Власти региона до 30 июня запретили все массовые мероприятия, работу кафе, ресторанов, объектов культуры и физкультуры, обязали всех носить маски в общественных местах, а людей старше 65 лет - соблюдать режим самоизоляции. Жителям с 22 июня разрешены прогулки в парках и скверах по двое и с соблюдением социальной дистанции. Всего в регионе лабораторно подтверждено 5562 случая заражения коронавирусом, умер 41 пациент, выздоровели 2640.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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