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Путин обсудил с замдиректора музея Вооруженных сил свою статью о войне
Президент России Владимир Путин обсудил свою статью о Второй мировой войне с заместителем директора Центрального музея Вооруженных сил РФ Владимиром Лукиным,... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T15:19
патриот
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общество
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РИА Новости
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353
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патриот, владимир лукин, владимир путин, общество

Путин обсудил с замдиректора музея Вооруженных сил свою статью о войне

15:19 22.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин поздравляет военнослужащих и ветеранов пограничной службы ФСБ России с Днём пограничника. 28 мая 2020
Президент РФ Владимир Путин поздравляет военнослужащих и ветеранов пограничной службы ФСБ России с Днём пограничника. 28 мая 2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил свою статью о Второй мировой войне с заместителем директора Центрального музея Вооруженных сил РФ Владимиром Лукиным, который, по собственному признанию, прочел ее "с упоением".
Путин в понедельник посетил парк Патриот. Здесь он осмотрел Главный храм Вооруженных сил РФ и музейный комплекс "Дорога памяти". Во время экскурсии Лукин отметил, что статья президента о Второй мировой "так замечательно написана".

"Я с таким историческим упоением ее прочитал", - сказал он, добавив, что подобного "обычно не писали". Трансляция общения была показана в эфире телеканала "Россия 1".

"Основана на архивных документах", - подчеркнул Путин.
Президент РФ написал статью о Второй мировой войне. Публикация на английском языке носит название "Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны". В России статья вышла под названием "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим". Российский лидер изложил свои взгляды на Вторую мировую войну, ее причины и восприятие в современном мире. Он также призвал партнеров сохранять историческую правду, основанную на фактах, и обсуждать события прошлого самокритично и непредвзято.
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