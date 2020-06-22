Путин обсудил с замдиректора музея Вооруженных сил свою статью о войне

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил свою статью о Второй мировой войне с заместителем директора Центрального музея Вооруженных сил РФ Владимиром Лукиным, который, по собственному признанию, прочел ее "с упоением".
Путин в понедельник посетил парк Патриот. Здесь он осмотрел Главный храм Вооруженных сил РФ и музейный комплекс "Дорога памяти". Во время экскурсии Лукин отметил, что статья президента о Второй мировой "так замечательно написана".
"Я с таким историческим упоением ее прочитал", - сказал он, добавив, что подобного "обычно не писали". Трансляция общения была показана в эфире телеканала "Россия 1".
"Основана на архивных документах", - подчеркнул Путин.
Президент РФ написал статью о Второй мировой войне. Публикация на английском языке носит название "Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны". В России статья вышла под названием "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим". Российский лидер изложил свои взгляды на Вторую мировую войну, ее причины и восприятие в современном мире. Он также призвал партнеров сохранять историческую правду, основанную на фактах, и обсуждать события прошлого самокритично и непредвзято.