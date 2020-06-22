Путин обсудил с замдиректора музея Вооруженных сил свою статью о войне

"Я с таким историческим упоением ее прочитал", - сказал он, добавив, что подобного "обычно не писали". Трансляция общения была показана в эфире телеканала " Россия 1 ".

Президент РФ написал статью о Второй мировой войне. Публикация на английском языке носит название "Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны". В России статья вышла под названием "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим". Российский лидер изложил свои взгляды на Вторую мировую войну, ее причины и восприятие в современном мире. Он также призвал партнеров сохранять историческую правду, основанную на фактах, и обсуждать события прошлого самокритично и непредвзято.