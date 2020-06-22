Житель Казани украл более 200 пачек мороженого

"Сотрудники экипажа патрульно-постовой службы управления МВД России по городу Казани по "горячим следам" задержали 29-летнего казанца. Он подозревается в краже продуктов из торгового павильона… В полицию обратилась предпринимательница. 76-летняя потерпевшая сообщила, что в ее павильон проник неизвестный и похитил более 200 штук мороженого", - говорится в сообщении.

При осмотре места происшествия полицейские установили, что в помещение мужчина проник через окно, повредив рольставни. Экипаж патрульно-постовой службы задержал подозреваемого в 200 метрах от места преступления, он признался в содеянном. У мужчины были обнаружены и изъяты пакеты с похищенным товаром. По его словам, в дальнейшем он планировал реализовать мороженое. Сумма причиненного материального ущерба составила 58 тысяч рулей.