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Житель Казани украл более 200 пачек мороженого
Полицейские задержали в Казани по "горячим следам" местного жителя, подозреваемого в краже из торгового павильона более 200 пачек мороженого, которое он... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T15:17
казань
происшествия
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РИА Новости
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казань, происшествия

Житель Казани украл более 200 пачек мороженого

15:17 22.06.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкМороженое в вафельном стаканчике
Мороженое в вафельном стаканчике
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Мороженое в вафельном стаканчике. Архивное фото
КАЗАНЬ, 22 июн - РИА Новости. Полицейские задержали в Казани по "горячим следам" местного жителя, подозреваемого в краже из торгового павильона более 200 пачек мороженого, которое он планировал затем продать, сообщает управление МВД России по Казани.
"Сотрудники экипажа патрульно-постовой службы управления МВД России по городу Казани по "горячим следам" задержали 29-летнего казанца. Он подозревается в краже продуктов из торгового павильона… В полицию обратилась предпринимательница. 76-летняя потерпевшая сообщила, что в ее павильон проник неизвестный и похитил более 200 штук мороженого", - говорится в сообщении.
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При осмотре места происшествия полицейские установили, что в помещение мужчина проник через окно, повредив рольставни. Экипаж патрульно-постовой службы задержал подозреваемого в 200 метрах от места преступления, он признался в содеянном. У мужчины были обнаружены и изъяты пакеты с похищенным товаром. По его словам, в дальнейшем он планировал реализовать мороженое. Сумма причиненного материального ущерба составила 58 тысяч рулей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "кража". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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