https://ria.ru/20200622/1573309300.html
Мясников рассказал о "гене героев"
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, что у людей, которые способны без раздумий кинуться на спасение других, "есть,... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T15:16
2020-06-22T16:55
александр мясников (врач)
коронавирус covid-19
россия
шаварш карапетян
sukhoi superjet
шереметьево (аэропорт)
общество
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https://ria.ru/20200522/1571813806.html
1
россия
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571837290_0:229:2925:1874_1400x0_80_0_0_6cdd52d5d50c0aa821f0a1c758a932b6.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр мясников (врач), коронавирус covid-19, россия, шаварш карапетян, sukhoi superjet, шереметьево (аэропорт), общество
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости.
Врач и телеведущий Александр Мясников
в эфире телеканала "Россия 1
" рассказал, что у людей, которые способны без раздумий кинуться на спасение других, "есть, наверное, ген героев".
Он привел в пример подвиг девочки, которая спасла ребенка с железнодорожных путей, подвиг Шаварша Карапетяна
, который вытащил из воды десятки человек, мальчика, пытавшегося спасти сестру от насильника, а также бортпроводника загоревшегося в Шереметьево SSJ-100
. Также Мясников привел в пример волонтеров, помогающих во время пандемии коронавирусной инфекции
.
Врач задался вопросом, что такое героизм — осознанное решение или рефлекс. Мясников считает, что это воспитание, которое срабатывает в тот самый последний момент. Он считает, что можно воспитать человека, но при этом "есть определенный биологический вид людей — люди-герои в душе, люди, готовые на подвиг".
"Наверное, это зависит от внутренних свойств. Эти люди себя показали", — пояснил он.
Мясников признался, что задавался вопросом, а смог бы он отдать свою жизнь за другого человека.
"И что бы я там себе ни думал, у меня ответа нет, потому что, пока не придет твое время, ты себя не знаешь, ты никогда не знаешь! Я видел людей, которые убегали. Но, надо сказать, я никогда их вслух не осуждал", — пояснил он.
Мясников подчеркнул, что не знает, как поступил бы в подобной ситуации.