Мясников рассказал о "гене героев"

Врач задался вопросом, что такое героизм — осознанное решение или рефлекс. Мясников считает, что это воспитание, которое срабатывает в тот самый последний момент. Он считает, что можно воспитать человека, но при этом "есть определенный биологический вид людей — люди-герои в душе, люди, готовые на подвиг".

"И что бы я там себе ни думал, у меня ответа нет, потому что, пока не придет твое время, ты себя не знаешь, ты никогда не знаешь! Я видел людей, которые убегали. Но, надо сказать, я никогда их вслух не осуждал", — пояснил он.