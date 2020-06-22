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Мясников рассказал о "гене героев"
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, что у людей, которые способны без раздумий кинуться на спасение других, "есть,... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T16:55
александр мясников (врач)
коронавирус covid-19
россия
шаварш карапетян
sukhoi superjet
шереметьево (аэропорт)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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РИА Новости
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60
александр мясников (врач), коронавирус covid-19, россия, шаварш карапетян, sukhoi superjet, шереметьево (аэропорт), общество

Мясников рассказал о "гене героев"

15:16 22.06.2020 (обновлено: 16:55 22.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
© РИА Новости / Владимир Песня
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Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, что у людей, которые способны без раздумий кинуться на спасение других, "есть, наверное, ген героев".
Он привел в пример подвиг девочки, которая спасла ребенка с железнодорожных путей, подвиг Шаварша Карапетяна, который вытащил из воды десятки человек, мальчика, пытавшегося спасти сестру от насильника, а также бортпроводника загоревшегося в Шереметьево SSJ-100. Также Мясников привел в пример волонтеров, помогающих во время пандемии коронавирусной инфекции.
Врач задался вопросом, что такое героизм — осознанное решение или рефлекс. Мясников считает, что это воспитание, которое срабатывает в тот самый последний момент. Он считает, что можно воспитать человека, но при этом "есть определенный биологический вид людей — люди-герои в душе, люди, готовые на подвиг".
"Наверное, это зависит от внутренних свойств. Эти люди себя показали", — пояснил он.
Мясников признался, что задавался вопросом, а смог бы он отдать свою жизнь за другого человека.
"И что бы я там себе ни думал, у меня ответа нет, потому что, пока не придет твое время, ты себя не знаешь, ты никогда не знаешь! Я видел людей, которые убегали. Но, надо сказать, я никогда их вслух не осуждал", — пояснил он.
Мясников подчеркнул, что не знает, как поступил бы в подобной ситуации.
Врач Александр Мясников во время пресс-конференции
22 мая, 05:21Распространение нового коронавируса
Доктор Мясников предположил причины "русского чуда" во время пандемии
38300120
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Александр Мясников (врач)Коронавирус COVID-19РоссияШаварш КарапетянSukhoi SuperjetШереметьево (аэропорт)Общество
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