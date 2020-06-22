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Защита по делу MH17 запросит расследовать радиолокационные данные
Защита обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины Олега Пулатова запросит продолжение расследования по радиолокационными данным, чтобы... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T15:15
россия
mh17. расследование
вооруженные силы рф
бук (зенитный ракетный комплекс)
нидерланды
украина
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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россия, mh17. расследование, вооруженные силы рф, бук (зенитный ракетный комплекс), нидерланды, украина, в мире

Защита по делу MH17 запросит расследовать радиолокационные данные

15:15 22.06.2020
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийНа месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Защита обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины Олега Пулатова запросит продолжение расследования по радиолокационными данным, чтобы установить, находились ли истребитель или ракета поблизости с пассажирским самолетом в день трагедии, заявила голландский адвокат Сабине тен Дуссхате на судебных слушаниях в понедельник.
"Мы запросим радиолокационные данные с радаров Краматорска, Буровой, Меловой, Чугуева, и если они недоступны, мы запросим суд приказать прокуратуре продолжить дальнейшее расследование по этим радиолокационным данным…. Результат этого расследования поможет установить информацию, касающуюся того, находились ли истребитель или ракета поблизости с рейсом MH17", - сказала адвокат.
Место крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
11 июня, 18:11
МИД заявил о попытках следствия по MH17 отвести подозрения от Украины
Она также сообщила, что защита намерена допросить украинских инженеров по техобслуживанию, чтобы узнать, какие именно радары были отключены в день трагедии и была ли в этом необходимость.
"Мы бы хотели сравнить их данные с другими заявлениями, сделанными на этот счет, а также узнать, на чем основываются их показания", - объяснила тен Дуссхате.
На заседаниях суда в Нидерландах 9 июня прокурор Тейс Бергер заявил, что Киев не предоставлял первичных данных с радаров по делу о крушении малайзийского Boeing. По его словам, Украина объяснила голландскому совету по безопасности, что не было зафиксировано никаких первичных радиолокационных данных, так как радар в этот момент не работал. Бергер сообщил, что все эксперты и специалисты согласны, что радиолокационные данные не подтверждают обнаружение истребителя или ракеты в момент крушения самолета.
Эксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур
9 июня, 21:59
Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
Место крушения малайзийского лайнера Boeing 777 в районе Шахтерска
9 июня, 11:32
Украина не предоставила первичные данные с радаров по катастрофе MH17
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Независимые журналисты опубликовали новое видео со свидетелями крушения MH17 на Украине
8 июня, 02:07
Журналисты опубликовали новое видео со свидетелями крушения MH17
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РоссияMH17. РасследованиеВооруженные силы РФБук (зенитный ракетный комплекс)НидерландыУкраинаВ мире
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