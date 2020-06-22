Защита по делу MH17 запросит расследовать радиолокационные данные

На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Защита обвиняемого по делу о крушении рейса Защита обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины Олега Пулатова запросит продолжение расследования по радиолокационными данным, чтобы установить, находились ли истребитель или ракета поблизости с пассажирским самолетом в день трагедии, заявила голландский адвокат Сабине тен Дуссхате на судебных слушаниях в понедельник.

"Мы запросим радиолокационные данные с радаров Краматорска Буровой , Меловой, Чугуева , и если они недоступны, мы запросим суд приказать прокуратуре продолжить дальнейшее расследование по этим радиолокационным данным…. Результат этого расследования поможет установить информацию, касающуюся того, находились ли истребитель или ракета поблизости с рейсом MH17", - сказала адвокат.

Она также сообщила, что защита намерена допросить украинских инженеров по техобслуживанию, чтобы узнать, какие именно радары были отключены в день трагедии и была ли в этом необходимость.

"Мы бы хотели сравнить их данные с другими заявлениями, сделанными на этот счет, а также узнать, на чем основываются их показания", - объяснила тен Дуссхате.

На заседаниях суда в Нидерландах 9 июня прокурор Тейс Бергер заявил, что Киев не предоставлял первичных данных с радаров по делу о крушении малайзийского Boeing. По его словам, Украина объяснила голландскому совету по безопасности, что не было зафиксировано никаких первичных радиолокационных данных, так как радар в этот момент не работал. Бергер сообщил, что все эксперты и специалисты согласны, что радиолокационные данные не подтверждают обнаружение истребителя или ракеты в момент крушения самолета.

Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко , российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.