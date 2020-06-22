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Спецрейс из России в Италию запланировали на 3 июля
Спецрейс для вывоза находящихся в России итальянцев на родину запланирован на 3 июля, сообщили в посольстве Италии в Москве. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T15:14
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
москва, италия, в мире

Спецрейс из России в Италию запланировали на 3 июля

15:14 22.06.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Спецрейс для вывоза находящихся в России итальянцев на родину запланирован на 3 июля, сообщили в посольстве Италии в Москве.

"Следующий специальный рейс авиакомпании NEOS по маршруту Москва - Рим - Милан состоится 3 июля 2020 года", - говорится в сообщении посольства в Facebook.

Ранее посол Итальянской Республики в Москве Паскуале Терраччано сообщил, что Италия продолжит организовывать спецрейсы для вывоза своих соотечественников из России. По его словам, с начала пандемии на родину удалось репатриировать почти 700 граждан Италии.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Пассажирский самолет в небе
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