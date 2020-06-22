В Белоруссии число случаев COVID-19 достигло 59 023

"Зарегистрированы 59 023 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 876 639 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умер 351 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.