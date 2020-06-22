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В Белоруссии число случаев COVID-19 достигло 59 023
Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 518, до 59 023, скончались еще пять пациентов, всего умерших 351, РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T15:10
распространение нового коронавируса
батыр бердыклычев
коронавирус covid-19
воз
белоруссия
в мире
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батыр бердыклычев, коронавирус covid-19, воз, белоруссия, в мире

В Белоруссии число случаев COVID-19 достигло 59 023

15:10 22.06.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
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Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске. Архивное фото
МИНСК, 22 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 518, до 59 023, скончались еще пять пациентов, всего умерших 351, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава республики.
Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал плюс 973 инфицированных, но в последнее время наблюдается тенденция к снижению этого показателя. Так, за предыдущие сутки он впервые с середины апреля составил меньше 600. На воскресенье в Белоруссии число выявленных случаев COVID-19 достигло 58505, в том числе сообщалось о 346 умерших. Минздрав 14 июня заявил, что видит в стране положительную динамику по снижению заболеваемости COVID-19. Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в республике Батыр Бердыклычев заявил, что Белоруссия все еще находится в стадии локальной передачи COVID-19, что является достаточно серьезной ситуацией.
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"Зарегистрированы 59 023 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 876 639 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умер 351 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.
В минздраве также отметили, что по всей республике выздоровели и выписаны 37 923 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,7 миллиона случаев заражения, свыше 461 тысячи человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаБатыр БердыклычевКоронавирус COVID-19ВОЗБелоруссияВ мире
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