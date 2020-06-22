https://ria.ru/20200622/1573308337.html
S7 запустила авиасообщение между Иркутском и Сочи
Авиакомпания S7 Airlines запустила прямое авиасообщение между Иркутском и Сочи, рейсы выполняются дважды в неделю, сообщает аэропорт курорта. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T15:09
2020-06-22T15:09
airbus a320
домодедово (аэропорт)
s7 airlines
москва
новосибирск
сочи
общество
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https://ria.ru/20200622/1573277258.html
москва
новосибирск
сочи
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/152707/21/1527072199_0:105:2000:1230_1400x0_80_0_0_a511899bfe0d9f46cedcb14dc1eb4438.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
airbus a320, домодедово (аэропорт), s7 airlines, москва, новосибирск, сочи, общество