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S7 запустила авиасообщение между Иркутском и Сочи
Авиакомпания S7 Airlines запустила прямое авиасообщение между Иркутском и Сочи, рейсы выполняются дважды в неделю, сообщает аэропорт курорта. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T15:09
airbus a320
домодедово (аэропорт)
s7 airlines
москва
новосибирск
сочи
общество
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москва
новосибирск
сочи
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/152707/21/1527072199_0:105:2000:1230_1400x0_80_0_0_a511899bfe0d9f46cedcb14dc1eb4438.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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airbus a320, домодедово (аэропорт), s7 airlines, москва, новосибирск, сочи, общество

S7 запустила авиасообщение между Иркутском и Сочи

15:09 22.06.2020
158
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании S7
Самолет авиакомпании S7
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Самолет авиакомпании S7. Архивное фото
СОЧИ, 22 июн - РИА Новости. Авиакомпания S7 Airlines запустила прямое авиасообщение между Иркутском и Сочи, рейсы выполняются дважды в неделю, сообщает аэропорт курорта.
Отмечается, что рейсы будут выполняться по вторникам и воскресеньям на воздушном судне Airbus A320 вместимостью до 164 пассажиров. Время в пути составит около 6,5 часов. Время вылета и прилета указаны согласно местным часовым поясам в городах отправления и прибытия.
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"Международный аэропорт Сочи принял первый рейс авиакомпании S7 Airlines из Иркутска... Для авиакомпании данное направление является новым", - говорится в сообщении.
Уточняется, что авиакомпания S7 Airlines выполняет рейсы из Сочи в Москву (аэропорт Домодедово) и Новосибирск.
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Airbus A320Домодедово (аэропорт)S7 AirlinesМоскваНовосибирскСочиОбщество
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