В ДНР оценили ситуацию с распространением коронавируса

НОВОАЗОВСК (Донецкая область), 22 июн - РИА Новости. Снижения уровня заболеваемости COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике пока нет, но ситуация стабильная, сообщила в понедельник журналистам министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко.
"Мы на стабильно высоком плато находимся. Мы пика достигли, пока не могу сказать, что он начал снижаться. Ситуация стабильная, но пока нет тенденции к снижению", - отметила Долгошапко.
Из-за угрозы коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. По данным Минздрава, число выявленных случаев COVID-19 в республике превысило тысячу.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,7 миллиона случаев заражения, свыше 461 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.