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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200622/1573308238.html
В ДНР оценили ситуацию с распространением коронавируса
Снижения уровня заболеваемости COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике пока нет, но ситуация стабильная, сообщила в понедельник журналистам... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T15:09
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
донецкая народная республика
денис пушилин
воз
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, донецкая народная республика, денис пушилин, воз, в мире

В ДНР оценили ситуацию с распространением коронавируса

15:09 22.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
НОВОАЗОВСК (Донецкая область), 22 июн - РИА Новости. Снижения уровня заболеваемости COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике пока нет, но ситуация стабильная, сообщила в понедельник журналистам министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко.
"Мы на стабильно высоком плато находимся. Мы пика достигли, пока не могу сказать, что он начал снижаться. Ситуация стабильная, но пока нет тенденции к снижению", - отметила Долгошапко.
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Скорость распространения нового коронавируса
Из-за угрозы коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. По данным Минздрава, число выявленных случаев COVID-19 в республике превысило тысячу.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,7 миллиона случаев заражения, свыше 461 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВОЗВ мире
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