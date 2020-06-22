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В Сочи нашли боеприпасы времен Великой Отечественной войны
Обходчики железнодорожных путей в Сочи обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, сообщает главное управление Росгвардии по Краснодарскому краю. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T19:27
происшествия
сочи
краснодарский край
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РИА Новости
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353
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происшествия, сочи, краснодарский край

В Сочи нашли боеприпасы времен Великой Отечественной войны

15:11 22.06.2020 (обновлено: 19:27 22.06.2020)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаСкоростной электропоезд "Ласточка" в Сочи
Скоростной электропоезд Ласточка в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
СОЧИ, 22 июн - РИА Новости. Обходчики железнодорожных путей в Сочи обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, сообщает главное управление Росгвардии по Краснодарскому краю.
Отмечается, что подозрительные предметы были обнаружены в Лазаревском районе Сочи.
Сотрудники инженерно-технического отделения сочинского ОМОН Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю провели обследование предметов, конструктивно схожих с боеприпасами.
"Взрывотехники Росгвардии установили, что перед ними тротиловые шашки времен Великой Отечественной войны... Росгвардейцы передали сотрудникам полиции все найденные боеприпасы, которые после проведения экспертизы будут уничтожены в безопасном месте", - говорится в сообщении.
Уточняется, что большая часть из найденных боеприпасов, общей массой 11 килограммов, оказалась разрушена и опасности не представляет.
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ПроисшествияСочиКраснодарский край
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