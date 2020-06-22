В Сочи нашли боеприпасы времен Великой Отечественной войны

"Взрывотехники Росгвардии установили, что перед ними тротиловые шашки времен Великой Отечественной войны... Росгвардейцы передали сотрудникам полиции все найденные боеприпасы, которые после проведения экспертизы будут уничтожены в безопасном месте", - говорится в сообщении.