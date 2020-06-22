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Главврач оценил ситуацию с очагом COVID-19 в челябинском онкоцентре
Случаев тяжелого течения заболевания COVID-19 в челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины, где коронавирусную инфекцию выявили у 82... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T15:06
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, челябинская область, общество

Главврач оценил ситуацию с очагом COVID-19 в челябинском онкоцентре

15:06 22.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 22 июн – РИА Новости. Случаев тяжелого течения заболевания COVID-19 в челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины, где коронавирусную инфекцию выявили у 82 человек, нет, сообщил в понедельник главный врач онкоцентра Андрей Важенин.
Как сообщала пресс-служба минздрава региона, у 83 человек из областного клинического центра выявлены положительные результаты на коронавирусную инфекцию. В связи с этим закрыты ряд отделений. Пациенты выписаны и остаются под ежедневным наблюдением врачей, медицинские сотрудники отстранены от работы. Также произведен забор анализов у 81 медработника и 155 пациентов из круга контактных, в полном объеме проведены все санитарно-гигиенические мероприятия.
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"Инфицирован 81 пациент и 1 сотрудник. Нарастание идет с четверга. Ничего неожиданного нет. Онкобольные – самая уязвимая часть населения, если не брать людей 80 плюс. Было выявлено заболевание в ранней стадии, по данным КТ. Тяжелых пациентов нет… В легкой стадии, так как вовремя диагностировано", - сказал врач журналистам.
Главврач уточнил, что более 2 месяцев онкоцентр работал без сбоев, и в данном случаев "мы знаем, что делать". Пациенты контактные частично выписаны, частично находятся в диспансере, внутри клиники проводятся противоэпидемические мероприятия, добавил он.
Врач уточнил, что у 14 пациентов коронавирус протекает в легкой степени тяжести, у остальных заболевших клинических проявлений заболевания нет. В онкоцентре ряд структурных подразделений продолжают работу, но приостановлена госпитализация пациентов, пояснил Важенин.
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По данным минздрава, на утро 22 июня в регионе подтверждены 6298 случая заболевания COVID-19 (новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции за сутки – 270. За прошедшие сутки выписан 101 человек. Всего 3301 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоЧелябинская областьОбщество
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