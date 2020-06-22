Главврач оценил ситуацию с очагом COVID-19 в челябинском онкоцентре

ЧЕЛЯБИНСК, 22 июн – РИА Новости. Случаев тяжелого течения заболевания Случаев тяжелого течения заболевания COVID-19 в челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины, где коронавирусную инфекцию выявили у 82 человек, нет, сообщил в понедельник главный врач онкоцентра Андрей Важенин.

Как сообщала пресс-служба минздрава региона, у 83 человек из областного клинического центра выявлены положительные результаты на коронавирусную инфекцию. В связи с этим закрыты ряд отделений. Пациенты выписаны и остаются под ежедневным наблюдением врачей, медицинские сотрудники отстранены от работы. Также произведен забор анализов у 81 медработника и 155 пациентов из круга контактных, в полном объеме проведены все санитарно-гигиенические мероприятия.

"Инфицирован 81 пациент и 1 сотрудник. Нарастание идет с четверга. Ничего неожиданного нет. Онкобольные – самая уязвимая часть населения, если не брать людей 80 плюс. Было выявлено заболевание в ранней стадии, по данным КТ. Тяжелых пациентов нет… В легкой стадии, так как вовремя диагностировано", - сказал врач журналистам.

Главврач уточнил, что более 2 месяцев онкоцентр работал без сбоев, и в данном случаев "мы знаем, что делать". Пациенты контактные частично выписаны, частично находятся в диспансере, внутри клиники проводятся противоэпидемические мероприятия, добавил он.

Врач уточнил, что у 14 пациентов коронавирус протекает в легкой степени тяжести, у остальных заболевших клинических проявлений заболевания нет. В онкоцентре ряд структурных подразделений продолжают работу, но приостановлена госпитализация пациентов, пояснил Важенин.

По данным минздрава, на утро 22 июня в регионе подтверждены 6298 случая заболевания COVID-19 (новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции за сутки – 270. За прошедшие сутки выписан 101 человек. Всего 3301 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.