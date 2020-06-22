В Татарстане женщину заподозрили в истязании полуторагодовалого сына

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Жительница Татарстана подозревается в систематическом истязании своего полуторагодовалого сына, женщина признала свою вину, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
"В Менделеевском межрайонном следственном отделе СУ СК России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления ... истязание несовершеннолетнего. По предварительной версии, 21-летняя жительница деревни Татарское Текашево Менделеевского района в 2020 году систематически наносила полуторагодовалому сыну побои, в том числе кнутом. Кроме того, злоумышленница несколько раз запирала ребенка в холодной бане", - говорится в сообщении.
Отмечается, что данный факт выявили сотрудники органов опеки и попечительства. После реабилитации мальчика поместили в дом малютки.
"Вину злоумышленница признала. В ближайшее время следователем будет назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза и предъявлено обвинение", - добавляется в сообщении.
В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.