В Татарстане женщину заподозрили в истязании полуторагодовалого сына

"В Менделеевском межрайонном следственном отделе СУ СК России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления ... истязание несовершеннолетнего. По предварительной версии, 21-летняя жительница деревни Татарское Текашево Менделеевского района в 2020 году систематически наносила полуторагодовалому сыну побои, в том числе кнутом. Кроме того, злоумышленница несколько раз запирала ребенка в холодной бане", - говорится в сообщении.