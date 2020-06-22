В Якутске цистерна от бетономешалки опрокинулась на иномарку

Как отметили в ведомстве, в понедельник днем поступило сообщение о том, что на 8 километре Сергеляхского шоссе "водитель грузовика допустил опрокидывание груза цистерны от бетономешалки на проезжую часть, в результате этого цистерна упала на проезжающую автомашину Toyota Harrier под управлением водителя 1961 года рождения".