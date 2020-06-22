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В Якутске цистерна от бетономешалки опрокинулась на иномарку
Цистерна от бетономешалки опрокинулась на проезжающую автомашину Toyota Harrier в городе Якутске, водитель госпитализирован, сообщает пресс-служба управления... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T15:02
якутск
происшествия
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РИА Новости
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якутск, происшествия

В Якутске цистерна от бетономешалки опрокинулась на иномарку

15:02 22.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
ЯКУТСК, 22 июн – РИА Новости. Цистерна от бетономешалки опрокинулась на проезжающую автомашину Toyota Harrier в городе Якутске, водитель госпитализирован, сообщает пресс-служба управления ГИБДД МВД по республике.
Как отметили в ведомстве, в понедельник днем поступило сообщение о том, что на 8 километре Сергеляхского шоссе "водитель грузовика допустил опрокидывание груза цистерны от бетономешалки на проезжую часть, в результате этого цистерна упала на проезжающую автомашину Toyota Harrier под управлением водителя 1961 года рождения".
В результате ДТП водитель легкового авто получил различные травмы, его увезла бригада скорой помощи.
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25 февраля, 09:31
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ЯкутскПроисшествия
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