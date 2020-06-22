В США за сутки выявили более 24 тысяч новых случаев COVID-19

Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке

© AP Photo / John Minchillo Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Более 24 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией Более 24 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 выявлено за сутки в США , скончались 250 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, за последние сутки в США зафиксировали 24 760 случаев заражения, днем ранее этот показатель составлял 32 540.

Число скончавшихся пациентов с коронавирусом в США за последние 24 часа составило 250 человек, накануне сообщалось о 595 скончавшихся.

По данным университета, всего в США зарегистрировали 2 280 969 случаев заражения коронавирусом и почти 120 тысяч смертельных случаев. Отмечается, что выздоровели более 622 тысяч человек.

Общее число зараженных коронавирусом в мире составляет, по последним данным университета Хопкинса, 8 970 977 человек. Выздоровели в мире свыше 4,4 миллиона, более 468 тысяч человек умерли.