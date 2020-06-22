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В США за сутки выявили более 24 тысяч новых случаев COVID-19
Более 24 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 выявлено за сутки в США, скончались 250 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса,... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T15:02
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире

В США за сутки выявили более 24 тысяч новых случаев COVID-19

15:02 22.06.2020
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© AP Photo / John MinchilloПациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
© AP Photo / John Minchillo
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Более 24 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 выявлено за сутки в США, скончались 250 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за последние сутки в США зафиксировали 24 760 случаев заражения, днем ранее этот показатель составлял 32 540.
Число скончавшихся пациентов с коронавирусом в США за последние 24 часа составило 250 человек, накануне сообщалось о 595 скончавшихся.
По данным университета, всего в США зарегистрировали 2 280 969 случаев заражения коронавирусом и почти 120 тысяч смертельных случаев. Отмечается, что выздоровели более 622 тысяч человек.
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Вчера, 14:23Распространение нового коронавируса
На американской авиабазе на острове Гуам выявили вспышку коронавируса
Общее число зараженных коронавирусом в мире составляет, по последним данным университета Хопкинса, 8 970 977 человек. Выздоровели в мире свыше 4,4 миллиона, более 468 тысяч человек умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСШАВ мире
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