Эксперты оценили средний возраст рождения детей в России

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Средний возраст рождений в Средний возраст рождений в России сдвигается в сторону 30 лет, тренд более поздних рождений является общемировым, увеличение числа рождений в позднем возрасте может быть связано с развитием репродуктивных технологий, на более ранние могут влиять региональные особенности, отмечают опрошенные РИА Новости демографы.

Согласно отчету Росстата, с которым ознакомились РИА Новости, пять россиянок старше 60 лет родили в 2019 году первенцев, а еще 14 - вторых и последующих детей. Также более 10 тысяч девушек в возрасте от 12 до 18 лет в России в 2019 году родили первого ребенка.

"Это общеглобальный тренд, мы наблюдаем его уже последние лет 40. Россия несколько отстает от него", - рассказал заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Сергей Шульгин, говоря о сдвиге в сторону более поздних рождений.

По его словам, в Италии средний возраст рождения для женщины равен примерно 31, в России - около 27. Шульгин отметил, что тренд является очень медленным, но устойчивым. По прогнозам, за следующие лет 30-40 Россия может догнать Италию по этому показателю.

С коллегой согласен и директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский, отметивший постепенное повышение возраста рождений с группы 20-летних до 30-летних. По его словам, когда-то самой продуктивной в этом смысле была возрастная группа 20-24 лет, а сейчас уже 25-29, идет смещение в сторону 30-34 лет, но рождения после 50 лет - это крайние случаи.

По его словам, такие изменения связаны с тем, что сейчас люди могут почти точно рассчитывать, сколько детей смогут иметь, а потому сначала решают свои проблемы с учебой, работой, обеспечением материального достатка.

Шульгин уточнил, что при сильном изменении средней величины, будут расти и экстремальные точки, то есть число рождений у женщин старшего возраста. Если сейчас рождения у женщин старше 45 лет составляют несколько долей процента, то со временем они могут увеличится в несколько раз.

"Я не говорю, что будет много женщин рожать после 50 лет, но их будет не 200 человек в год, а 2000 человек в год - примерно такие порядки", - отметил он, пояснив, что это не сильно влияет на статистику, но влияет на представление общества о возрасте.

Это также связано с развитием медицины, особенно если речь идет о старших возрастах, отметил Шульгин. В частности, возникает инфраструктура для женщин, которые хотят завести детей в старшем возрасте, например, в стандартную страховку включают расходы на ЭКО.

Вишневский также отметил, что нужно понять, насколько более поздние рождения связаны с современными репродуктивными технологиями, так как они дают возможность женщинам старшего возраста на успешные попытки завести ребенка.

Говоря о ранних рождениях, Шульгин обратил внимание на то, что более 90% в этой группе составляют девушки в возрасте около 18 лет. Возможно, на ранние рождения влияют некоторые региональные особенности, но тренд на увеличение возраста первых рождений есть во всех регионах, добавил он.