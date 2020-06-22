Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200622/1573307320.html
Эксперты оценили средний возраст рождения детей в России
Средний возраст рождений в России сдвигается в сторону 30 лет, тренд более поздних рождений является общемировым, увеличение числа рождений в позднем возрасте... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T15:00
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
италия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155683/26/1556832614_0:42:2970:1713_1400x0_80_0_0_32938009d4b4874102406dbed5179315.jpg
https://ria.ru/20200227/1565271946.html
https://ria.ru/20200213/1564632614.html
https://ria.ru/20200522/1571821015.html
https://ria.ru/20190416/1552756447.html
россия
италия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155683/26/1556832614_0:42:2970:1713_1400x0_80_0_0_32938009d4b4874102406dbed5179315.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155683/26/1556832614_79:0:2810:2048_1400x0_80_0_0_a1125cbe558991699a9c4511cc4b21e7.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155683/26/1556832614_314:0:2362:2048_1400x0_80_0_0_0ef9a9e3ea8e79ddfa98c995165ad6d7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), италия, общество

Эксперты оценили средний возраст рождения детей в России

15:00 22.06.2020
728
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЖенщина с детьми
Женщина с детьми
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Женщина с детьми. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Средний возраст рождений в России сдвигается в сторону 30 лет, тренд более поздних рождений является общемировым, увеличение числа рождений в позднем возрасте может быть связано с развитием репродуктивных технологий, на более ранние могут влиять региональные особенности, отмечают опрошенные РИА Новости демографы.
Согласно отчету Росстата, с которым ознакомились РИА Новости, пять россиянок старше 60 лет родили в 2019 году первенцев, а еще 14 - вторых и последующих детей. Также более 10 тысяч девушек в возрасте от 12 до 18 лет в России в 2019 году родили первого ребенка.
дание президиума Российской Академии наук в Москве
27 февраля, 12:15Религия и мировоззрение
Академик РАН призвал законом защитить права еще не рожденного ребенка
"Это общеглобальный тренд, мы наблюдаем его уже последние лет 40. Россия несколько отстает от него", - рассказал заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Сергей Шульгин, говоря о сдвиге в сторону более поздних рождений.
По его словам, в Италии средний возраст рождения для женщины равен примерно 31, в России - около 27. Шульгин отметил, что тренд является очень медленным, но устойчивым. По прогнозам, за следующие лет 30-40 Россия может догнать Италию по этому показателю.
С коллегой согласен и директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский, отметивший постепенное повышение возраста рождений с группы 20-летних до 30-летних. По его словам, когда-то самой продуктивной в этом смысле была возрастная группа 20-24 лет, а сейчас уже 25-29, идет смещение в сторону 30-34 лет, но рождения после 50 лет - это крайние случаи.
Девушка с ребенком во время прогулки
13 февраля, 05:03
Эксперты: россияне чаще страхуют свою жизнь после рождения детей
По его словам, такие изменения связаны с тем, что сейчас люди могут почти точно рассчитывать, сколько детей смогут иметь, а потому сначала решают свои проблемы с учебой, работой, обеспечением материального достатка.
Шульгин уточнил, что при сильном изменении средней величины, будут расти и экстремальные точки, то есть число рождений у женщин старшего возраста. Если сейчас рождения у женщин старше 45 лет составляют несколько долей процента, то со временем они могут увеличится в несколько раз.
"Я не говорю, что будет много женщин рожать после 50 лет, но их будет не 200 человек в год, а 2000 человек в год - примерно такие порядки", - отметил он, пояснив, что это не сильно влияет на статистику, но влияет на представление общества о возрасте.
Младенец в роддоме
22 мая, 10:19Распространение нового коронавируса
Врач объяснила рождение здоровых детей у женщин с COVID-19
Это также связано с развитием медицины, особенно если речь идет о старших возрастах, отметил Шульгин. В частности, возникает инфраструктура для женщин, которые хотят завести детей в старшем возрасте, например, в стандартную страховку включают расходы на ЭКО.
Вишневский также отметил, что нужно понять, насколько более поздние рождения связаны с современными репродуктивными технологиями, так как они дают возможность женщинам старшего возраста на успешные попытки завести ребенка.
Говоря о ранних рождениях, Шульгин обратил внимание на то, что более 90% в этой группе составляют девушки в возрасте около 18 лет. Возможно, на ранние рождения влияют некоторые региональные особенности, но тренд на увеличение возраста первых рождений есть во всех регионах, добавил он.
Вишневский отметил, что число рождений в возрасте до 20 лет уменьшается, здесь важно смотреть, какие регионы дают цифры по числу ранних рождений, так как на них могут влиять традиционные ценности.
Беременная девушка
16 апреля 2019, 22:25РИА Наука
Рождение детей с помощью ЭКО стало повседневностью в России, заявил эксперт
303002
Обсудить 0
РоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)ИталияОбщество
Рекомендуем
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский
Посол назвал фото США с консультаций с Россией в Вене постановочным
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Татарстане женщину заподозрили в истязании полуторагодовалого сына
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников рассказал о "гене героев"
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху не приедет на парад Победы в Москве
Певица Полина Гагарина. Архивное фото
Муж Полины Гагариной ответил на слухи о разводе с певицей
Газокомпрессорная станция в Харьковской области
На Украине заявили об угрозе срыва транзита газа из России
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру, где он отбывает домашний арест
Адвокат Ефремова рассказал, сколько актер выпил перед аварией
Панорама Харькова, Украина
В Харькове произошли стычки на митинге против приема больных с COVID-19
Врио начальника ОМВД России по Золотухинскому району Курской области Дмитрий Борзенков
Генерал ФСБ прокомментировал задержание курского полицейского за измену
Индийские военные грузовики движутся в направлении Ладакха
Эксперты оценили ситуацию на границе Индии и Китая
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Зеленский намерен оплатить штраф за нарушение карантина
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова объяснила низкую смертность от коронавируса в России
Врио начальника ОМВД России по Золотухинскому району Курской области Дмитрий Борзенков
ФСБ задержала в Курской области главу отдела полиции за госизмену
Машина скорой помощи
Главврач оценил ситуацию с очагом COVID-19 в челябинском онкоцентре
Эксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур
Защита по делу MH17 выступила за включение России в следственную группу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:48Историк рассказал о путанице со Знаменем Победы в 1945 году
03:34"Росатом" подсчитал, что "Морской старт" не окупится без господдержки
03:31Экс-министр оценил шансы Украины победить Россию в случае войны
03:24Эксперт оценил предложение рассекретить архивы Второй мировой
03:17Эксперт рассказал, к чему приведет отмена права вето в Совбезе ООН
03:16СМИ: в Турции задержали предполагаемых французских шпионов
03:00Минобороны открыло интернет-портал в честь Василия Теркина
02:56В "Лиза Алерт" рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика
02:24ОДКБ вместе с МВД России работают над новой антинаркотической стратегией
02:17СМИ: арабская коалиция перехватила запущенные из Йемена беспилотники
02:15Эксперт рассказала, какие новые расходы несут работники на "удаленке"
02:04Кондиционер в жару: как не совершить грубых ошибок
01:58РЖД возобновили курсирование более 20 отменных ранее из-за COVID поездов
01:58В Тульской области для жителей старше 65 лет продлили режим самоизоляции
01:53В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,1 миллиона человек
01:49На президента Парагвая пожаловались за нарушение карантина
01:45В Эквадоре около 60 россиян ожидают возвращения на родину
01:40Трамп подписал прокламацию о приостановке выдачи ряда виз
01:37"Скелеты в шкафу": Пригожин высказался о разводе Асмус и Харламова
01:35Google начнет проверять достоверность изображений в разделе "Картинки"
Лента новостейМолния