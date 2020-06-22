Зеленский намерен оплатить штраф за нарушение карантина

КИЕВ, 22 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оплатит штраф за нарушение карантина при посещении кафе в Хмельницком вне зависимости от решения, которое примет суд.
Ранее полиция Украины составила административные протоколы на Зеленского, главу офиса президента Андрея Ермака и главного санитарного врача Виктора Ляшко за нарушение карантина при посещении кафе в Хмельницком. В минувшую пятницу Хмельницкий городской суд решил приостановить рассмотрение дела о нарушении Зеленским карантинных ограничений из-за необходимости толкования Конституционным судом Украины статьи о неприкосновенности главы государства.
"Как гражданин Украины чувствую свою ответственность за нарушение карантина в Хмельницком. Добровольно заплачу на счет заведения питания сумму, равнозначную сумме штрафа. В то же время в случае вынесения судом решения о привлечении меня к административной ответственности выполню его, как это предусмотрено законом Украины", - цитирует Зеленского его офис на своей странице в Facebook.
Ранее минздрав Украины сообщил, что число выявленных случаев коронавируса COVID-19 в стране составляет 37 241, умерли 1012 человек, 16 642 выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,7 миллиона случаев заражения, свыше 461 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.