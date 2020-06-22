Представитель ЕК прокомментировал идею Египта по военной помощи Ливии

"Никто не заинтересован в эскалации в регионе… Мы очень обеспокоены этим. Надо срочно снизить напряженность, иностранные силы, причастные к этому вопросу, должны работать над снижением напряженности, а не обострять ситуацию", - сказал журналистам представитель ЕК Питер Стано, отвечая на вопрос о недавних заявлениях президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, включая предложение о военной помощи ливийским племенам.
21 июня, 19:34ПНС Ливии раскритиковало выступление президента Египта
По словам представителя Еврокомиссии, добиться урегулирования в Ливии возможно исключительно под эгидой ООН и в рамках берлинского процесса. Стано, в частности, призвал возобновить переговоры в формате "5+5", в которых предполагается участие военных, представляющих обе стороны конфликта в Ливии. "Идея заключается в том, чтобы достичь постоянного прекращения огня и запустить переговоры", - сказал европейский представитель.
Президент Египта, выступая на военной базе в районе города Сиди-Баррани недалеко от границы с Ливией, ранее заявил, что Египет готов оказать помощь ливийским племенам в борьбе против иностранного вмешательства, тренируя и вооружая их. Также президент отметил, что любое прямое вмешательство Египта в Ливии теперь будет легитимным по международному праву. По его словам, "красной чертой" для продвижения войск является город Сирт, расположенный примерно в 900 километрах от границы с Египтом, и провинция Джуфра.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, уже более года пытающейся отбить столицу. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.