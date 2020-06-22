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Представитель ЕК прокомментировал идею Египта по военной помощи Ливии
Евросоюз выступает за полную остановку боевых действий в Ливии и призывает все иностранные государства, имеющие отношение к конфликту, способствовать дэскалации РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T14:58
обострение конфликта в ливии
халифа хафтар
еврокомиссия
евросоюз
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ливия
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египет
в мире
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обострение конфликта в ливии, халифа хафтар, еврокомиссия, евросоюз, триполи, ливия, оон, египет, в мире

Представитель ЕК прокомментировал идею Египта по военной помощи Ливии

14:58 22.06.2020
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© AP Photo / Mohamed Ben Khalifa, FileВоенные в Ливии
Военные в Ливии
© AP Photo / Mohamed Ben Khalifa, File
Военные в Ливии. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Евросоюз выступает за полную остановку боевых действий в Ливии и призывает все иностранные государства, имеющие отношение к конфликту, способствовать дэскалации конфликта в этой стране и возобновлению переговоров под эгидой ООН.
"Никто не заинтересован в эскалации в регионе… Мы очень обеспокоены этим. Надо срочно снизить напряженность, иностранные силы, причастные к этому вопросу, должны работать над снижением напряженности, а не обострять ситуацию", - сказал журналистам представитель ЕК Питер Стано, отвечая на вопрос о недавних заявлениях президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, включая предложение о военной помощи ливийским племенам.
Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 17 октября 2018
21 июня, 19:34
ПНС Ливии раскритиковало выступление президента Египта
По словам представителя Еврокомиссии, добиться урегулирования в Ливии возможно исключительно под эгидой ООН и в рамках берлинского процесса. Стано, в частности, призвал возобновить переговоры в формате "5+5", в которых предполагается участие военных, представляющих обе стороны конфликта в Ливии. "Идея заключается в том, чтобы достичь постоянного прекращения огня и запустить переговоры", - сказал европейский представитель.
Президент Египта, выступая на военной базе в районе города Сиди-Баррани недалеко от границы с Ливией, ранее заявил, что Египет готов оказать помощь ливийским племенам в борьбе против иностранного вмешательства, тренируя и вооружая их. Также президент отметил, что любое прямое вмешательство Египта в Ливии теперь будет легитимным по международному праву. По его словам, "красной чертой" для продвижения войск является город Сирт, расположенный примерно в 900 километрах от границы с Египтом, и провинция Джуфра.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
20 июня, 15:43
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Опасения Египта вызывает, в частности, военная помощь властям в Триполи со стороны Турции.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, уже более года пытающейся отбить столицу. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.
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Обострение конфликта в ЛивииХалифа ХафтарЕврокомиссияЕвросоюзТриполиЛивияООНЕгипетВ мире
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