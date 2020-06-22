Число случаев COVID-19 на Сахалине за сутки выросло на 35

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 июн – РИА Новости. Прирост выявленных зараженных коронавирусной инфекцией за последние сутки на Сахалине составил 35, общее число выявленных случаев достигло 579, сообщил в понедельник губернатор Валерий Лимаренко.
"Итого на 22 июня в Сахалинской области 579 случаев заболевания, 137 выписаны с выздоровлением, 442 проходят лечение", - отметил глава региона в Telegram-канале.
По данным оперштаба, среди новых пациентов инфекционного госпиталя на базе Долинской ЦРБ девять человек прибыли из других регионов России, остальные заразились COVID-19 от ранее заболевших.
Все прилетающие на острова пассажиры должны иметь трудовой договор или местную прописку. Власти региона сократили период обсервации сахалинцев и прибывающих на работу в Сахалинскую область по трудовым договорам с 14 дней до 5 суток. Кроме того, пациенты с бессимптомной формой COVID-19 могут лечиться дома. Такие больные будут постоянно находиться под медицинским наблюдением.
Островитяне, вылетающие за пределы области, смогут бесплатно сдать анализы на коронавирус. Пройти обследование можно будет в КДЦ и районных больницах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.