Число случаев COVID-19 на Сахалине за сутки выросло на 35

По данным оперштаба, среди новых пациентов инфекционного госпиталя на базе Долинской ЦРБ девять человек прибыли из других регионов России, остальные заразились COVID-19 от ранее заболевших.

Все прилетающие на острова пассажиры должны иметь трудовой договор или местную прописку. Власти региона сократили период обсервации сахалинцев и прибывающих на работу в Сахалинскую область по трудовым договорам с 14 дней до 5 суток. Кроме того, пациенты с бессимптомной формой COVID-19 могут лечиться дома. Такие больные будут постоянно находиться под медицинским наблюдением.