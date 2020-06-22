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Число случаев COVID-19 на Сахалине за сутки выросло на 35
Прирост выявленных зараженных коронавирусной инфекцией за последние сутки на Сахалине составил 35, общее число выявленных случаев достигло 579, сообщил в... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T14:56
распространение нового коронавируса
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здоровье - общество
валерий лимаренко
сахалинская область
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, валерий лимаренко, сахалинская область, общество

Число случаев COVID-19 на Сахалине за сутки выросло на 35

14:56 22.06.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 июн – РИА Новости. Прирост выявленных зараженных коронавирусной инфекцией за последние сутки на Сахалине составил 35, общее число выявленных случаев достигло 579, сообщил в понедельник губернатор Валерий Лимаренко.
"Итого на 22 июня в Сахалинской области 579 случаев заболевания, 137 выписаны с выздоровлением, 442 проходят лечение", - отметил глава региона в Telegram-канале.
По данным оперштаба, среди новых пациентов инфекционного госпиталя на базе Долинской ЦРБ девять человек прибыли из других регионов России, остальные заразились COVID-19 от ранее заболевших.
Все прилетающие на острова пассажиры должны иметь трудовой договор или местную прописку. Власти региона сократили период обсервации сахалинцев и прибывающих на работу в Сахалинскую область по трудовым договорам с 14 дней до 5 суток. Кроме того, пациенты с бессимптомной формой COVID-19 могут лечиться дома. Такие больные будут постоянно находиться под медицинским наблюдением.
Островитяне, вылетающие за пределы области, смогут бесплатно сдать анализы на коронавирус. Пройти обследование можно будет в КДЦ и районных больницах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВалерий ЛимаренкоСахалинская областьОбщество
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