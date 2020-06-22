Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200622/1573306701.html
В Якутии на месте ЧП установили около 200 метров боновых заграждений
Специалисты установили 200 метров боновых заграждений вблизи места разгерметизации резервуара с нефтепродуктами на дизельной электростанции в Среднеколымском... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T14:55
утечка дизтоплива в якутии
республика саха (якутия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573286072_0:69:1041:654_1400x0_80_0_0_d8c4103b57be5d64172e3691a5d50c07.jpg
республика саха (якутия)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573286072_0:69:1041:654_1400x0_80_0_0_d8c4103b57be5d64172e3691a5d50c07.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573286072_0:0:1041:780_1400x0_80_0_0_59360923b13556db331ae385fcf40fbf.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573286072_115:0:895:780_1400x0_80_0_0_5a40e620ce80ca235ea4682bd29db8d3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
утечка дизтоплива в якутии, республика саха (якутия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

В Якутии на месте ЧП установили около 200 метров боновых заграждений

14:55 22.06.2020
531
Резервуар на дизельной электростанции в Среднеколымском районе Якутии
Резервуар на дизельной электростанции в Среднеколымском районе Якутии
Резервуар на дизельной электростанции в Среднеколымском районе Якутии
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Специалисты установили 200 метров боновых заграждений вблизи места разгерметизации резервуара с нефтепродуктами на дизельной электростанции в Среднеколымском районе Якутии, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе МЧС России.
"В Республики Саха в связи с разливом нефтепродуктов установлено 200 метров боновых заграждений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в район происшествия организована доставка двух тонн сорбента.
000121
Обсудить 0
Утечка дизтоплива в ЯкутииРеспублика Саха (Якутия)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
Рекомендуем
Стрекоза на шаре
Стрекозы начали расправлять крылья на московских прудах
Вологодский Кремль
"Стену памяти" открыли в поселке Шайма на Вологодчине
Большая панда в вольере Московского зоопарка перед открытием после карантина
В Московском зоопарке прошёл первый "панда-чат" с Китаем
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Якутске цистерна от бетономешалки опрокинулась на иномарку
Георгий Габуния
Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Омской области завели дело после гибели девочки во время купания
Врач в одном из больничных отделений
Врачи оценили состояние женщин, сбитых полицейским на тротуаре в Воронеже
Газокомпрессорная станция в Харьковской области
На Украине заявили об угрозе срыва транзита газа из России
Сотрудники полиции производят задержания вовремя протеста в Нью-Йорке
Полицейского в Нью-Йорке отстранили из-за применения удушающего приема
Режиссер Кирилл Серебренников на заседании в Мещанском суде Москвы
Минкульт отказался давать оценку делу "Седьмой студии"
Врио начальника ОМВД России по Золотухинскому району Курской области Дмитрий Борзенков
ФСБ задержала в Курской области главу отдела полиции за госизмену
Мерапи проснулся: дым и пепел острова Ява
Мерапи проснулся: дым и пепел острова Ява
Место крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
Адвокат раскритиковал работу Нидерландов с США по делу MH17
Врач у окна в госпитале COVID-19
В Иркутской области продлили режим самоизоляции
Мороженое в вафельном стаканчике
Житель Казани украл более 200 пачек мороженого
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:48Историк рассказал о путанице со Знаменем Победы в 1945 году
03:34"Росатом" подсчитал, что "Морской старт" не окупится без господдержки
03:31Экс-министр оценил шансы Украины победить Россию в случае войны
03:24Эксперт оценил предложение рассекретить архивы Второй мировой
03:17Эксперт рассказал, к чему приведет отмена права вето в Совбезе ООН
03:16СМИ: в Турции задержали предполагаемых французских шпионов
03:00Минобороны открыло интернет-портал в честь Василия Теркина
02:56В "Лиза Алерт" рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика
02:24ОДКБ вместе с МВД России работают над новой антинаркотической стратегией
02:17СМИ: арабская коалиция перехватила запущенные из Йемена беспилотники
02:15Эксперт рассказала, какие новые расходы несут работники на "удаленке"
02:04Кондиционер в жару: как не совершить грубых ошибок
01:58РЖД возобновили курсирование более 20 отменных ранее из-за COVID поездов
01:58В Тульской области для жителей старше 65 лет продлили режим самоизоляции
01:53В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,1 миллиона человек
01:49На президента Парагвая пожаловались за нарушение карантина
01:45В Эквадоре около 60 россиян ожидают возвращения на родину
01:40Трамп подписал прокламацию о приостановке выдачи ряда виз
01:37"Скелеты в шкафу": Пригожин высказался о разводе Асмус и Харламова
01:35Google начнет проверять достоверность изображений в разделе "Картинки"
Лента новостейМолния