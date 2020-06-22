В Якутии на месте ЧП установили около 200 метров боновых заграждений

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Специалисты установили 200 метров боновых заграждений вблизи места разгерметизации резервуара с нефтепродуктами на дизельной электростанции в Среднеколымском районе Якутии, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе МЧС России.