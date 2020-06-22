https://ria.ru/20200622/1573306605.html
Полицейского в Нью-Йорке отстранили из-за применения удушающего приема
Полицейский Нью-Йорка был отстранен от работы после того, как появилось видео, на котором было заснято применение им удушающего приема, следует из комментария... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T14:53
2020-06-22T14:53
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)
нью-йорк (город)
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк), нью-йорк (город), сша, в мире
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости.
Полицейский Нью-Йорка
был отстранен от работы после того, как появилось видео, на котором было заснято применение им удушающего приема, следует из комментария комиссара полиции города Дермота Ши в Twitter
.
Ранее 12 июня сообщалось, что губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо
подписал законы, усиливающие контроль над действиями полиции, в том числе законодательные акты об уголовной ответственности за применение удушающего приема при задержании и о раскрытии сведений дисциплинарного характера о полицейских.
"Подотчетность в полицейской деятельности имеет существенное значение. После оперативного расследования, проведенного бюро по внутренним делам, сотрудник полиции, причастный к вызывающему обеспокоенность очевидному случаю удушающего приема в Куинсе, был отстранен от работы без оплаты труда", - написал шеф полиции на своей странице.
По его словам, хотя полное расследование еще продолжается, у него нет сомнений по поводу того, что необходимо принятие данных незамедлительных мер. Он также напомнил о приверженности обеспечению транспарентности.
Как сообщает телеканал NBC, полицейский был отстранен в воскресенье после того, как на видео, снятого с мобильного телефона, было запечатлено, как он применяет удушающий прием против чернокожего мужчины. Как уточняет телеканал, на видео видно, как несколько полицейских удерживают мужчину на животе, а один из них обвивает рукой его шею. В свою очередь на видео с нательной камеры видно, как трое мужчин спорят с полицией перед тем, как был применен удушающий прием. Один из них подходит к полицейским и спрашивает, боятся ли они. Источник в правоохранительных органах сообщил телеканалу, что инцидент произошел после того, как поступил вызов, сообщающий о том, что трое мужчин доставляют беспокойство другим людям и кидают в них предметы.
По словам представителя государственного защитника, представляющего интересы пострадавшего, мужчину госпитализировали, сейчас ему оказывают медицинскую помощь.
Гибель афроамериканца Джорджа Флойда
привела к продолжавшимся более недели массовым протестам против действий полиции и расизма в США
и других странах. В числе призывов активистов – реформа полиции, в том числе изменения в практику финансирования правоохранительных органов.