Полицейского в Нью-Йорке отстранили из-за применения удушающего приема

Как сообщает телеканал NBC, полицейский был отстранен в воскресенье после того, как на видео, снятого с мобильного телефона, было запечатлено, как он применяет удушающий прием против чернокожего мужчины. Как уточняет телеканал, на видео видно, как несколько полицейских удерживают мужчину на животе, а один из них обвивает рукой его шею. В свою очередь на видео с нательной камеры видно, как трое мужчин спорят с полицией перед тем, как был применен удушающий прием. Один из них подходит к полицейским и спрашивает, боятся ли они. Источник в правоохранительных органах сообщил телеканалу, что инцидент произошел после того, как поступил вызов, сообщающий о том, что трое мужчин доставляют беспокойство другим людям и кидают в них предметы.