В Германии отвергли политический мотив беспорядков в Штутгарте

БЕРЛИН, 21 июн - РИА Новости. Нет сведений о том, что беспорядки в Нет сведений о том, что беспорядки в Штутгарте имели политический или религиозный мотив, заявила журналистам глава полиции федеральной земли Баден-Вюртемберг Штефани Хинц на пресс-конференции, организованной по итогам экстренного совещания при участии главы МВД ФРГ Хорста Зеехофера в связи с событиями в городе в выходные.

Ранее заместитель начальника полиции Штутгарта Томас Бергер заявил, что в общей сложности 19 сотрудников полиции пострадали в ходе беспорядков, которые произошли в городе в ночь на воскресенье, сообщила местная радиостанция SWR.

В полицейском управлении Штутгарта сообщили, что беспорядки в городе вспыхнули после полицейской проверки в связи с преступлением, связанным с продажей наркотиков. Как уточняет радиостанция, полиция намеревалась провести проверку в отношении 17-летнего молодого человека, в результате с ним "солидаризировались" 200-300 человек, в сотрудников полиции стали бросать камни и бутылки. Участники беспорядков разбивали витрины и грабили магазины.

По данным радиостанции, на место прибыли порядка 280 правоохранителей, были задержаны в общей сложности 24 человека. Возраст семерых задержанных не достигает 18 лет, еще семерым - от 18 до 21 года. В ходе беспорядков ущерб был нанесен 40 магазинам, девять из них были разграблены.