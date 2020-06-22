https://ria.ru/20200622/1573306339.html
В Германии отвергли политический мотив беспорядков в Штутгарте
Нет сведений о том, что беспорядки в Штутгарте имели политический или религиозный мотив, заявила журналистам глава полиции федеральной земли Баден-Вюртемберг... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T14:49
2020-06-22T14:49
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мвд фрг, хорст зеехофер, баден-вюртемберг, германия, штутгарт, в мире
БЕРЛИН, 21 июн - РИА Новости.
Нет сведений о том, что беспорядки в Штутгарте
имели политический или религиозный мотив, заявила журналистам глава полиции федеральной земли Баден-Вюртемберг
Штефани Хинц на пресс-конференции, организованной по итогам экстренного совещания при участии главы МВД ФРГ Хорста Зеехофера
в связи с событиями в городе в выходные.
Ранее заместитель начальника полиции Штутгарта Томас Бергер заявил, что в общей сложности 19 сотрудников полиции пострадали в ходе беспорядков, которые произошли в городе в ночь на воскресенье, сообщила местная радиостанция SWR.
В полицейском управлении Штутгарта сообщили, что беспорядки в городе вспыхнули после полицейской проверки в связи с преступлением, связанным с продажей наркотиков. Как уточняет радиостанция, полиция намеревалась провести проверку в отношении 17-летнего молодого человека, в результате с ним "солидаризировались" 200-300 человек, в сотрудников полиции стали бросать камни и бутылки. Участники беспорядков разбивали витрины и грабили магазины.
По данным радиостанции, на место прибыли порядка 280 правоохранителей, были задержаны в общей сложности 24 человека. Возраст семерых задержанных не достигает 18 лет, еще семерым - от 18 до 21 года. В ходе беспорядков ущерб был нанесен 40 магазинам, девять из них были разграблены.
"Мы ведем расследование во всех направлениях, изучаем материалы, в прошлом у нас был опыт работы с... насилием, которое осуществлялось левыми экстремистами, мы работаем в этом направлении также, разумеется", - сказала Хинц, добавив, что "пока нет убедительных сведений, что здесь на самом деле есть политический или религиозный мотив".