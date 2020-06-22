Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200622/1573306339.html
В Германии отвергли политический мотив беспорядков в Штутгарте
Нет сведений о том, что беспорядки в Штутгарте имели политический или религиозный мотив, заявила журналистам глава полиции федеральной земли Баден-Вюртемберг... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T14:49
мвд фрг
хорст зеехофер
баден-вюртемберг
германия
штутгарт
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/154785/19/1547851985_0:0:3250:1829_1400x0_80_0_0_f0a35f7fd747175146e63ed1d3d77321.jpg
https://ria.ru/20200622/1573301539.html
https://ria.ru/20200622/1573302772.html
баден-вюртемберг
германия
штутгарт
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/154785/19/1547851985_0:0:3250:1829_1400x0_80_0_0_f0a35f7fd747175146e63ed1d3d77321.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/154785/19/1547851985_256:0:2987:2048_1400x0_80_0_0_d108f235cecb0b4c1b5e54a5bbca609c.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/154785/19/1547851985_597:0:2645:2048_1400x0_80_0_0_e4fbf8c5720efe4e13877573acb2efb4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мвд фрг, хорст зеехофер, баден-вюртемберг, германия, штутгарт, в мире

В Германии отвергли политический мотив беспорядков в Штутгарте

14:49 22.06.2020
499
© AP Photo / dpa / Christoph SchmidtСотрудники полиции на пограничном переходе между Страсбургом (Франция) и городом Кель (Германия). 11 декабря 2018
Сотрудники полиции на пограничном переходе между Страсбургом (Франция) и городом Кель (Германия). 11 декабря 2018
© AP Photo / dpa / Christoph Schmidt
БЕРЛИН, 21 июн - РИА Новости. Нет сведений о том, что беспорядки в Штутгарте имели политический или религиозный мотив, заявила журналистам глава полиции федеральной земли Баден-Вюртемберг Штефани Хинц на пресс-конференции, организованной по итогам экстренного совещания при участии главы МВД ФРГ Хорста Зеехофера в связи с событиями в городе в выходные.
Ранее заместитель начальника полиции Штутгарта Томас Бергер заявил, что в общей сложности 19 сотрудников полиции пострадали в ходе беспорядков, которые произошли в городе в ночь на воскресенье, сообщила местная радиостанция SWR.
Хорст Зеехофер
Вчера, 14:12
Глава МВД Германии назвал беспорядки в Штутгарте "сигналом тревоги"
В полицейском управлении Штутгарта сообщили, что беспорядки в городе вспыхнули после полицейской проверки в связи с преступлением, связанным с продажей наркотиков. Как уточняет радиостанция, полиция намеревалась провести проверку в отношении 17-летнего молодого человека, в результате с ним "солидаризировались" 200-300 человек, в сотрудников полиции стали бросать камни и бутылки. Участники беспорядков разбивали витрины и грабили магазины.
По данным радиостанции, на место прибыли порядка 280 правоохранителей, были задержаны в общей сложности 24 человека. Возраст семерых задержанных не достигает 18 лет, еще семерым - от 18 до 21 года. В ходе беспорядков ущерб был нанесен 40 магазинам, девять из них были разграблены.
"Мы ведем расследование во всех направлениях, изучаем материалы, в прошлом у нас был опыт работы с... насилием, которое осуществлялось левыми экстремистами, мы работаем в этом направлении также, разумеется", - сказала Хинц, добавив, что "пока нет убедительных сведений, что здесь на самом деле есть политический или религиозный мотив".
Сотрудники полиции
Вчера, 14:22
В Штутгарте арестовали двух участников беспорядков
140003
Обсудить 0
МВД ФРГХорст ЗеехоферБаден-ВюртембергГерманияШтутгартВ мире
Рекомендуем
Панорама Харькова, Украина
В Харькове произошли стычки на митинге против приема больных с COVID-19
Сотрудники полиции производят задержания вовремя протеста в Нью-Йорке
Полицейского в Нью-Йорке отстранили из-за применения удушающего приема
Хорст Зеехофер
Глава МВД Германии назвал беспорядки в Штутгарте "сигналом тревоги"
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху не приедет на парад Победы в Москве
Эксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур
Защита по делу MH17 выступила за включение России в следственную группу
Военные в Ливии
Представитель ЕК прокомментировал идею Египта по военной помощи Ливии
Медицинские маски
В Болгарии вернули масочный режим
Газокомпрессорная станция в Харьковской области
На Украине заявили об угрозе срыва транзита газа из России
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский
Посол назвал фото США с консультаций с Россией в Вене постановочным
Режиссер Кирилл Серебренников на заседании в Мещанском суде Москвы
Минкульт отказался давать оценку делу "Седьмой студии"
Нашивки сотрудников МЧС России
В МЧС рассказали о регионах с особым противопожарным режимом
Женщина с детьми
Эксперты оценили средний возраст рождения детей в России
Сотрудники полиции
В Штутгарте арестовали двух участников беспорядков
Врио начальника ОМВД России по Золотухинскому району Курской области Дмитрий Борзенков
ФСБ задержала в Курской области главу отдела полиции за госизмену
Полиция рядом с магазином, разрушенным во время беспорядков в Штутгарте
Кабмин Германии выразил поддержку полиции после беспорядков в Штутгарте
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:34"Росатом" подсчитал, что "Морской старт" не окупится без господдержки
03:31Экс-министр оценил шансы Украины победить Россию в случае войны
03:24Эксперт оценил предложение рассекретить архивы Второй мировой
03:17Эксперт рассказал, к чему приведет отмена права вето в Совбезе ООН
03:16СМИ: в Турции задержали предполагаемых французских шпионов
03:00Минобороны открыло интернет-портал в честь Василия Теркина
02:56В "Лиза Алерт" рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика
02:24ОДКБ вместе с МВД России работают над новой антинаркотической стратегией
02:17СМИ: арабская коалиция перехватила запущенные из Йемена беспилотники
02:15Эксперт рассказала, какие новые расходы несут работники на "удаленке"
02:04Кондиционер в жару: как не совершить грубых ошибок
01:58РЖД возобновили курсирование более 20 отменных ранее из-за COVID поездов
01:58В Тульской области для жителей старше 65 лет продлили режим самоизоляции
01:53В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,1 миллиона человек
01:49На президента Парагвая пожаловались за нарушение карантина
01:45В Эквадоре около 60 россиян ожидают возвращения на родину
01:40Трамп подписал прокламацию о приостановке выдачи ряда виз
01:37"Скелеты в шкафу": Пригожин высказался о разводе Асмус и Харламова
01:35Google начнет проверять достоверность изображений в разделе "Картинки"
01:19Еще два сотрудника предвыборного штаба Трампа заболели COVID–19
Лента новостейМолния