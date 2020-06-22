Московские коллекторы оборудуют инновационной системой мониторинга

"В режиме реального времени данные датчиков охранно-пожарной сигнализации, контроля метана, температурного режима выводятся в диспетчерские пункты. Это позволяет непрерывно контролировать все показатели, оперативно отслеживать любые нештатные ситуации, запускать или отключать различные системы и оборудование в коллекторах", - цитируют в пресс-службе Бирюкова.