МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Московские коллекторы оборудуют инновационной системой мониторинга, которая позволит в режиме реального времени вести наблюдение за коммуникациями, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
"В режиме реального времени данные датчиков охранно-пожарной сигнализации, контроля метана, температурного режима выводятся в диспетчерские пункты. Это позволяет непрерывно контролировать все показатели, оперативно отслеживать любые нештатные ситуации, запускать или отключать различные системы и оборудование в коллекторах", - цитируют в пресс-службе Бирюкова.
Сообщается, что в рамках эксперимента новую систему протестировали в коллекторах Зеленограда. "Результаты хорошие, теперь приступаем к оборудованию системой мониторинга коллекторов в Центральном административном округе", - цитируют в пресс-службе заммэра.
Отмечается, что внедрение инновационной системы мониторинга коллекторов в ЦАО планируется завершить к концу 2021 года.
"Это позволит значительно повысить уровень безопасности и защищенности более 100 километров сетей коллекторного хозяйства, сократить время реагирования на возможные неполадки. Затем современные датчики будут установлены в коммуникационных коллекторах и других округов столицы", - цитируют в пресс-службе Бирюкова.