Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20200622/1573306183.html
Московские коллекторы оборудуют инновационной системой мониторинга
Московские коллекторы оборудуют инновационной системой мониторинга, которая позволит в режиме реального времени вести наблюдение за коммуникациями, сообщает... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T14:48
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/11/1571580899_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_967b007afda25bd97d09fd81550a78ff.jpg
https://realty.ria.ru/20200622/1573285058.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/11/1571580899_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_967b007afda25bd97d09fd81550a78ff.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/11/1571580899_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_5164e8575edc2112fe812b6d0b10f725.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/11/1571580899_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_902e4e88c9afa49e01a095b2a2150a3c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
петр бирюков, общество

Московские коллекторы оборудуют инновационной системой мониторинга

14:48 22.06.2020
48
© РИА Новости / Нина ЗотинаМосковский международный деловой центр "Москва-Сити"
Московский международный деловой центр Москва-Сити
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Московские коллекторы оборудуют инновационной системой мониторинга, которая позволит в режиме реального времени вести наблюдение за коммуникациями, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
"В режиме реального времени данные датчиков охранно-пожарной сигнализации, контроля метана, температурного режима выводятся в диспетчерские пункты. Это позволяет непрерывно контролировать все показатели, оперативно отслеживать любые нештатные ситуации, запускать или отключать различные системы и оборудование в коллекторах", - цитируют в пресс-службе Бирюкова.
Сообщается, что в рамках эксперимента новую систему протестировали в коллекторах Зеленограда. "Результаты хорошие, теперь приступаем к оборудованию системой мониторинга коллекторов в Центральном административном округе", - цитируют в пресс-службе заммэра.
Отмечается, что внедрение инновационной системы мониторинга коллекторов в ЦАО планируется завершить к концу 2021 года.
Ночная репетиция парада Победы в Москве
Вчера, 10:46Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В Москве обезопасили коллекторы по пути военной техники, идущей на парад
"Это позволит значительно повысить уровень безопасности и защищенности более 100 километров сетей коллекторного хозяйства, сократить время реагирования на возможные неполадки. Затем современные датчики будут установлены в коммуникационных коллекторах и других округов столицы", - цитируют в пресс-службе Бирюкова.
000000
Обсудить 0
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковОбщество
Рекомендуем
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Число случаев COVID-19 на Сахалине за сутки выросло на 35
Женщина с детьми
Эксперты оценили средний возраст рождения детей в России
Медицинские работники в защитных костюмах у кабинета забора крови на наличие антител к COVID-19 в городской поликлинике Москвы
Нижегородцев будут бесплатно тестировать на антитела к коронавирусу
Врач скорой медицинской помощи
В Пермском крае рассказали о ситуации с выплатами медикам
Швартовка платформы космодрома Морской старт у пирса СРЗ в Славянке
"Росатом" подсчитал, что "Морской старт" не окупится без господдержки
Отдыхающие на набережной в Ялте
Путешествия по России этим летом обойдутся туристам дешевле
Замена хладагента в кондиционере
Кондиционер в жару: как не совершить грубых ошибок
Туристические теплоходы на Москве-реке
На Москве-реке возобновляется пассажирская навигация
Саратов
В Саратовской области число случаев COVID-19 среди медиков достигло 722
Туристические теплоходы на Москве-реке
Московские причалы готовы к открытию пассажирской навигации
Руки ребенка и матери
Подмосковье вышло на первое место в ЦФО по показателям рождаемости
Москва
В Совфеде оценили новый этап снятия ограничений в Москве
Президент РФ Владимир Путин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время осмотра экспозиции музейного комплекса Дорога памяти в ходе посещения главного храма Вооружённых Сил
Путину показали архив с данными о фронтовиках и тружениках тыла
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Мадуро заявил, что готов к разговору с Трампом
Девушка опускает бюллетень в урну во время демонстрации работы модельного участка для общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ
Москвичам рассказали о видеонаблюдении на избирательных участках
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:34"Росатом" подсчитал, что "Морской старт" не окупится без господдержки
03:31Экс-министр оценил шансы Украины победить Россию в случае войны
03:24Эксперт оценил предложение рассекретить архивы Второй мировой
03:17Эксперт рассказал, к чему приведет отмена права вето в Совбезе ООН
03:16СМИ: в Турции задержали предполагаемых французских шпионов
03:00Минобороны открыло интернет-портал в честь Василия Теркина
02:56В "Лиза Алерт" рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика
02:24ОДКБ вместе с МВД России работают над новой антинаркотической стратегией
02:17СМИ: арабская коалиция перехватила запущенные из Йемена беспилотники
02:15Эксперт рассказала, какие новые расходы несут работники на "удаленке"
02:04Кондиционер в жару: как не совершить грубых ошибок
01:58РЖД возобновили курсирование более 20 отменных ранее из-за COVID поездов
01:58В Тульской области для жителей старше 65 лет продлили режим самоизоляции
01:53В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,1 миллиона человек
01:49На президента Парагвая пожаловались за нарушение карантина
01:45В Эквадоре около 60 россиян ожидают возвращения на родину
01:40Трамп подписал прокламацию о приостановке выдачи ряда виз
01:37"Скелеты в шкафу": Пригожин высказался о разводе Асмус и Харламова
01:35Google начнет проверять достоверность изображений в разделе "Картинки"
01:19Еще два сотрудника предвыборного штаба Трампа заболели COVID–19
Лента новостейМолния