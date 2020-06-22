В МЧС рассказали о регионах с особым противопожарным режимом

"Особый противопожарный режим действует на всей территории 33 субъектов, в 21 - частично", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на особом контроле министерства находится защита населенных пунктов и объектов экономики. За минувшую неделю на территории страны было выявлено более 1200 термических точек.