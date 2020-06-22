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В МЧС рассказали о регионах с особым противопожарным режимом
Особый противопожарный режим, подразумевающий запрет на посещение лесов и разведение в них огня, продолжает действовать на территории 54 регионов России, в 21... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T14:45
природные пожары в россии
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
природные пожары в россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

В МЧС рассказали о регионах с особым противопожарным режимом

14:45 22.06.2020
96
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Особый противопожарный режим, подразумевающий запрет на посещение лесов и разведение в них огня, продолжает действовать на территории 54 регионов России, в 21 из них - частично, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе МЧС РФ.
"Особый противопожарный режим действует на всей территории 33 субъектов, в 21 - частично", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что на особом контроле министерства находится защита населенных пунктов и объектов экономики. За минувшую неделю на территории страны было выявлено более 1200 термических точек.
"На территории 10 субъектов продолжает действовать 139 очагов пожаров на площади активного горения более 700 гектаров", - отметил представитель министерства.
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Природные пожары в РоссииМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
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