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В Саратовской области жителей бесплатно протестируют на антитела к COVID
Около двух тысяч жителей Саратовской области до конца июня смогут бесплатно пройти тест на антитела к коронавирусу, сообщила заместитель руководителя... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T14:44
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здоровье - общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), саратовская область

В Саратовской области жителей бесплатно протестируют на антитела к COVID

14:44 22.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19. Архивное фото
САРАТОВ, 22 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Около двух тысяч жителей Саратовской области до конца июня смогут бесплатно пройти тест на антитела к коронавирусу, сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Надежда Матвеева.
"Саратовская область вошла в число регионов, в которых будет проводиться изучение популяционного иммунитета… Оценка популяционного иммунитета позволит определить группы риска, во-первых, а во-вторых, сделать вывод о том, какой охват населения необходим для защиты от коронавирусной инфекции… Проверить нужно... в каждой группе 284 человека, всего таких групп семь", - сказала Матвеева на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
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По ее словам, планируется проводить исследование методом случайной выборки в группе детей от года до 17 лет включительно, а также в шести группах взрослых: 18-29 лет, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70 лет и старше.
"Первый этап будет проходить в июне, уже сейчас мы готовим информационный блок, чтобы оповестить население области, во-вторых, на сайте ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области" уже размещена анкета для волонтеров, которых будут набирать, чтобы проводить исследование… Смотрите анкету, записывайтесь в волонтеры и добровольцы. Кроме того, продумайте, если у кого есть дети, они тоже могут попасть в группу добровольцев, если родители выразят на то свое согласие", - отметила Матвеева.
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Она добавила, что сбор биологического материала планируется проводить в учреждениях здравоохранения области, а само серологическое исследование будет проводиться на базе института "Микроб".
Всего в регионе лабораторно подтверждено 5562 случая заражения коронавирусом, умер 41 пациент, выздоровели 2640.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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