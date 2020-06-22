Нижегородцев будут бесплатно тестировать на антитела к коронавирусу

Медицинские работники в защитных костюмах у кабинета забора крови на наличие антител к COVID-19 в городской поликлинике Москвы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июн - РИА Новости. Жители Жители Нижегородской области смогут бесплатно протестироваться на антитела к COVID-19, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора

Бесплатное тестирование будет проводиться с 23 по 30 июня.

"Всего в регионе планируется провести около 3 тысяч исследований. Взятие крови будет осуществляться при соблюдении стандартов биобезопасности. В настоящее время в управление Роспотребнадзора поступило более 1200 анкет нижегородцев, желающих пройти исследование", - говорится в сообщении ведомства.

Желающие определить, есть ли у них иммунитет к новой коронавирусной инфекции, должны пройти анкетирование, ответив, в частности, на вопросы о том, ставили ли им диагноз COVID-19, были ли в семье или на работе контакты с больными коронавирусом, а также выезжали ли они за последние три месяца из страны или в другие регионы РФ.

Подчеркивается, что принять участие в исследованиях могут здоровые дети (возрастом от одного года) и взрослые вне зависимости от наличия или отсутствия перенесенного заболевания COVID-19. Участников бесплатного тестирования определят методом случайной выборки по критерию возраста.

"Целью исследования является изучение популяционного иммунитета к вирусу SARS CoV-2 в условиях пандемии. Информация необходима для разработки прогноза развития эпидемиологической ситуации, а также планирования мероприятий по специфической и неспецифической профилактике COVID-19", - объясняется в сообщении регионального управления Роспотребнадзора.

В Нижегородской области общее число заболевших коронавирусом составляет 15 774 человека. Выздоровели 8488 человек, 201 пациент скончался.