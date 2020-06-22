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Нижегородцев будут бесплатно тестировать на антитела к коронавирусу
Жители Нижегородской области смогут бесплатно протестироваться на антитела к COVID-19, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T14:42
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), нижегородская область, общество

Нижегородцев будут бесплатно тестировать на антитела к коронавирусу

14:42 22.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах у кабинета забора крови на наличие антител к COVID-19 в городской поликлинике Москвы
Медицинские работники в защитных костюмах у кабинета забора крови на наличие антител к COVID-19 в городской поликлинике Москвы
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июн - РИА Новости. Жители Нижегородской области смогут бесплатно протестироваться на антитела к COVID-19, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Бесплатное тестирование будет проводиться с 23 по 30 июня.
"Всего в регионе планируется провести около 3 тысяч исследований. Взятие крови будет осуществляться при соблюдении стандартов биобезопасности. В настоящее время в управление Роспотребнадзора поступило более 1200 анкет нижегородцев, желающих пройти исследование", - говорится в сообщении ведомства.
Желающие определить, есть ли у них иммунитет к новой коронавирусной инфекции, должны пройти анкетирование, ответив, в частности, на вопросы о том, ставили ли им диагноз COVID-19, были ли в семье или на работе контакты с больными коронавирусом, а также выезжали ли они за последние три месяца из страны или в другие регионы РФ.
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Подчеркивается, что принять участие в исследованиях могут здоровые дети (возрастом от одного года) и взрослые вне зависимости от наличия или отсутствия перенесенного заболевания COVID-19. Участников бесплатного тестирования определят методом случайной выборки по критерию возраста.
"Целью исследования является изучение популяционного иммунитета к вирусу SARS CoV-2 в условиях пандемии. Информация необходима для разработки прогноза развития эпидемиологической ситуации, а также планирования мероприятий по специфической и неспецифической профилактике COVID-19", - объясняется в сообщении регионального управления Роспотребнадзора.
В Нижегородской области общее число заболевших коронавирусом составляет 15 774 человека. Выздоровели 8488 человек, 201 пациент скончался.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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