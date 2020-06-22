В Болгарии вернули масочный режим

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Власти Болгарии распорядились повторно ввести режим обязательного ношения защитных масок в закрытых общественных помещениях, сообщает издание Sofia Globe со ссылкой на главу минздрава Кирила Ананиева.
Как сообщил Ананиев, решение снова ввести отмененный ранее масочный режим было принято на фоне общего усиления ограничительных мер. Причиной стало ухудшение ситуации с распространением COVID-19 в стране в последние дни. Так, за 15-дневный промежуток (с 7 по 22 июня) число активных случаев в Болгарии увеличилось на 626. Согласно Ананиеву, это связано с тем, что большинство граждан пренебрегали четким соблюдением санитарных норм.
В связи с ухудшением ситуации вводятся ограничения на проведение массовых мероприятий. Ношение масок становится обязательным в кинотеатрах, театрах, ночных клубах, а также во время проведения спортивных соревнований в закрытых помещениях. Также усиливается контроль за ношением масок в общественном транспорте, больницах и аптеках. Кроме того, при посещении магазинов и торговых центров люди обязаны соблюдать дистанцию в 1,5 метра.
В середине мая правительство Болгарии объявило в стране режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации (ЧЭС), он пришел на смену действовавшему с 13 марта режиму чрезвычайного положения и должен был действовать в Болгарии с 14 мая по 14 июня. В начале июня премьер-министр Бойко Борисов заявил, что режим ЧЭС и связанные с ним меры будут полностью отменены 15 июня, однако впоследствии был впоследствии режим был оставлен в силе до конца месяца. Как отмечает Sofia Globe, решение о его дальнейшем продлении будет принято в конце текущей недели.
По последним данным, в Болгарии зафиксировано в общей сложности 3 905 случаев коронавируса, скончались 199 заболевших. Излечились свыше двух тысяч человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,7 миллиона случаев заражения, свыше 461 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.