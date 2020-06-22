В Болгарии вернули масочный режим

В связи с ухудшением ситуации вводятся ограничения на проведение массовых мероприятий. Ношение масок становится обязательным в кинотеатрах, театрах, ночных клубах, а также во время проведения спортивных соревнований в закрытых помещениях. Также усиливается контроль за ношением масок в общественном транспорте, больницах и аптеках. Кроме того, при посещении магазинов и торговых центров люди обязаны соблюдать дистанцию в 1,5 метра.