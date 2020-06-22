В Омской области завели дело после гибели девочки во время купания

По данным СУСК, в воскресенье 21 июня около 12.00 мск в рабочем поселке Черлак погибла семилетняя девочка, приехавшая в гости к бабушке.

"Вместе с двоюродными сестрами 11 и 14 лет, не поставив в известность взрослых, (дети - ред.) ушли купаться на реку Иртыш, где девочка и ее родственница стали тонуть. Услышав крики о помощи, двое 13-летних мальчиков, отдыхавших на берегу, бросились на помощь тонувшим, они вытащили девочек из реки на берег, но семилетняя девочка уже не подавала признаков жизни", - сообщается на сайте областного СУСК.