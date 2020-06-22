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В Омской области завели дело после гибели девочки во время купания
Следователи возбудили уголовное дело после несчастного случая на реке Иртыш в Омской области, где утонула семилетняя девочка, которую пытались спасти подростки, РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T14:41
иртыш (река)
следственный комитет россии (ск рф)
омская область
происшествия
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иртыш (река), следственный комитет россии (ск рф), омская область, происшествия

В Омской области завели дело после гибели девочки во время купания

14:41 22.06.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ОМСК, 22 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после несчастного случая на реке Иртыш в Омской области, где утонула семилетняя девочка, которую пытались спасти подростки, сообщается на сайте следственного управления СК по региону.
По данным СУСК, в воскресенье 21 июня около 12.00 мск в рабочем поселке Черлак погибла семилетняя девочка, приехавшая в гости к бабушке.
Спасательный круг
11 мая 2019, 11:35
В МЧС рассказали, как спасти утопающего
"Вместе с двоюродными сестрами 11 и 14 лет, не поставив в известность взрослых, (дети - ред.) ушли купаться на реку Иртыш, где девочка и ее родственница стали тонуть. Услышав крики о помощи, двое 13-летних мальчиков, отдыхавших на берегу, бросились на помощь тонувшим, они вытащили девочек из реки на берег, но семилетняя девочка уже не подавала признаков жизни", - сообщается на сайте областного СУСК.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
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Иртыш (река)Следственный комитет России (СК РФ)Омская областьПроисшествия
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