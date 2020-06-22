Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200622/1573305500.html
Защита по делу MH17 выступила за включение России в следственную группу
Нет никаких юридических препятствий тому, чтобы Россия была частью Совместной следственной группы (ССГ) по расследованию крушения малайзийского Boeing (рейс... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T14:40
россия
mh17. расследование
бук (зенитный ракетный комплекс)
нидерланды
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155688/42/1556884274_0:174:2831:1766_1400x0_80_0_0_ea7a6d3b8516a0df2c010d3fe176f5fe.jpg
https://ria.ru/20200611/1572825394.html
https://ria.ru/20200609/1572683399.html
https://ria.ru/20200608/1572603499.html
1
россия
нидерланды
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155688/42/1556884274_0:174:2831:1766_1400x0_80_0_0_ea7a6d3b8516a0df2c010d3fe176f5fe.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155688/42/1556884274_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_65ea1fa021aeb1b38a5295d0e5cbc322.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155688/42/1556884274_0:0:2047:2047_1400x0_80_0_0_c5e84f17385bdf60311e96cad4def272.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, mh17. расследование, бук (зенитный ракетный комплекс), нидерланды, украина, в мире

Защита по делу MH17 выступила за включение России в следственную группу

14:40 22.06.2020
1661
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкЭксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур
Эксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Нет никаких юридических препятствий тому, чтобы Россия была частью Совместной следственной группы (ССГ) по расследованию крушения малайзийского Boeing (рейс MH17) на Украине в 2014 году, заявила голландский адвокат Сабине тен Дуссхате на судебных слушаниях по авиакатастрофе в понедельник.
"В отличие от группы по расследованию, которую вел Совет по безопасности Нидерландов (DSB), Россия не была членом Совместной следственной группы (ССГ). При этом Украина была. Нет никаких юридических препятствий тому, чтобы Россия была членом ССГ. В конце концов, Россия поставила свою подпись под конвенцией ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 года", - сказала адвокат, представляющая в гаагском суде интересы обвиняемого россиянина Олега Пулатова.
Место крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
11 июня, 18:11
МИД заявил о попытках следствия по MH17 отвести подозрения от Украины
Она напомнила, что в июне 2015 года Россия подала свой запрос, чтобы присоединиться к ССГ, однако прокуратура Нидерландов его отклонила.
"Я считаю это момент важным, если мы считаем себя открытыми к тому, чтобы дать возможность другим сторонам высказать свою точку зрения", - отметила Сабине тен Дуссхате.
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался 9 марта 2020 года. По делу проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Ополченец на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
9 июня, 13:44
В Нидерландах рассказали детали следствия по крушению MH17
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Независимые журналисты опубликовали новое видео со свидетелями крушения MH17 на Украине
8 июня, 02:07
Журналисты опубликовали новое видео со свидетелями крушения MH17
4751002
Обсудить 1
РоссияMH17. РасследованиеБук (зенитный ракетный комплекс)НидерландыУкраинаВ мире
Рекомендуем
Газокомпрессорная станция в Харьковской области
На Украине заявили об угрозе срыва транзита газа из России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху не приедет на парад Победы в Москве
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
Защита по делу MH17 запросит расследовать радиолокационные данные
Место крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
Адвокат: прокуратура Нидерландов спешит с выводами по делу MH17
Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)
Защита обвиняемого по делу MH17 указала на недостатки в расследовании
Владислав Волошин
Защита обвиняемого по делу MH17 запросит показания о смерти Волошина
Вице-президент США Джо Байден и президент Украины Петр Порошенко во время встречи в Киеве. 2014 год
На Украине обнародовали новые записи "разговоров Порошенко и Байдена"
Панорама Харькова, Украина
В Харькове произошли стычки на митинге против приема больных с COVID-19
Врач в одном из больничных отделений
Врачи оценили состояние женщин, сбитых полицейским на тротуаре в Воронеже
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский
Посол назвал фото США с консультаций с Россией в Вене постановочным
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
Задержанного за госизмену курского подполковника арестовали в Москве
Врио начальника ОМВД России по Золотухинскому району Курской области Дмитрий Борзенков
ФСБ задержала в Курской области главу отдела полиции за госизмену
Место крушения малайзийского лайнера Boeing 777 в районе Шахтерска
Адвокат допустил наличие у НАТО спутниковых данных с места крушения MH17
Место крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
Адвокат раскритиковал работу Нидерландов с США по делу MH17
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2
В "Газпроме" назвали ожидаемую дату запуска "Северного потока — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:34"Росатом" подсчитал, что "Морской старт" не окупится без господдержки
03:31Экс-министр оценил шансы Украины победить Россию в случае войны
03:24Эксперт оценил предложение рассекретить архивы Второй мировой
03:17Эксперт рассказал, к чему приведет отмена права вето в Совбезе ООН
03:16СМИ: в Турции задержали предполагаемых французских шпионов
03:00Минобороны открыло интернет-портал в честь Василия Теркина
02:56В "Лиза Алерт" рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика
02:24ОДКБ вместе с МВД России работают над новой антинаркотической стратегией
02:17СМИ: арабская коалиция перехватила запущенные из Йемена беспилотники
02:15Эксперт рассказала, какие новые расходы несут работники на "удаленке"
02:04Кондиционер в жару: как не совершить грубых ошибок
01:58РЖД возобновили курсирование более 20 отменных ранее из-за COVID поездов
01:58В Тульской области для жителей старше 65 лет продлили режим самоизоляции
01:53В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,1 миллиона человек
01:49На президента Парагвая пожаловались за нарушение карантина
01:45В Эквадоре около 60 россиян ожидают возвращения на родину
01:40Трамп подписал прокламацию о приостановке выдачи ряда виз
01:37"Скелеты в шкафу": Пригожин высказался о разводе Асмус и Харламова
01:35Google начнет проверять достоверность изображений в разделе "Картинки"
01:19Еще два сотрудника предвыборного штаба Трампа заболели COVID–19
Лента новостейМолния