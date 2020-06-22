Защита по делу MH17 выступила за включение России в следственную группу

Эксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Нет никаких юридических препятствий тому, чтобы Россия была частью Совместной следственной группы (ССГ) по расследованию крушения малайзийского Boeing (рейс MH17) на Нет никаких юридических препятствий тому, чтобы Россия была частью Совместной следственной группы (ССГ) по расследованию крушения малайзийского Boeing (рейс MH17) на Украине в 2014 году, заявила голландский адвокат Сабине тен Дуссхате на судебных слушаниях по авиакатастрофе в понедельник.

"В отличие от группы по расследованию, которую вел Совет по безопасности Нидерландов (DSB), Россия не была членом Совместной следственной группы (ССГ). При этом Украина была. Нет никаких юридических препятствий тому, чтобы Россия была членом ССГ. В конце концов, Россия поставила свою подпись под конвенцией ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 года", - сказала адвокат, представляющая в гаагском суде интересы обвиняемого россиянина Олега Пулатова.

Она напомнила, что в июне 2015 года Россия подала свой запрос, чтобы присоединиться к ССГ, однако прокуратура Нидерландов его отклонила.

"Я считаю это момент важным, если мы считаем себя открытыми к тому, чтобы дать возможность другим сторонам высказать свою точку зрения", - отметила Сабине тен Дуссхате.

Суд по делу о крушении рейса MH17 начался 9 марта 2020 года. По делу проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук" , принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска . Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко , российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.