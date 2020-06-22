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Лукашенко потребовал от военных поддержать стабильность в обществе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что первоочередной задачей армии в текущей обстановке является защита суверенитета, поддержание стабильности и... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T14:39
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200622/1573298598.html
У истерика, истерика)))))))))
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лукашенко уходи. надоел.
78
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белоруссия
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/150665/13/1506651304_0:9:2561:1449_1400x0_80_0_0_da419e0ab218902645db214de5e35da3.jpg
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РИА Новости
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60
александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко потребовал от военных поддержать стабильность в обществе

14:39 22.06.2020
61844
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 22 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что первоочередной задачей армии в текущей обстановке является защита суверенитета, поддержание стабильности и согласия в обществе.

"В сложившейся обстановке задача армии и сил специальных операций, в первую очередь - защита Отечества, поддержание стабильности и согласия в обществе. Вот мой вам приказ", - сказал президент в понедельник в Бресте во время посещения 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

Лукашенко призвал военнослужащих сделать "все возможное, чтобы защитить суверенитет и обеспечить безопасность нашего государства". "Не должны мы опять, как я часто говорю, пойти под плетку и надеть лапти. Не должны нас запрячь в телегу и стегать, чтобы мы, вылупив вочы (глаза – ред.), как в народе говорят, скакали как бешеные и тянули чужой воз", - заявил белорусский лидер.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 13:36
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78437422214
Обсудить 12
Александр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
У истерика, истерика)))))))))
22 июня, 14:39
Арсений Новиков
68700021
лукашенко уходи. надоел.
22 июня, 15:06
Dmitriy S
50300025
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