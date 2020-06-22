Лукашенко потребовал от военных поддержать стабильность в обществе

"В сложившейся обстановке задача армии и сил специальных операций, в первую очередь - защита Отечества, поддержание стабильности и согласия в обществе. Вот мой вам приказ", - сказал президент в понедельник в Бресте во время посещения 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

Лукашенко призвал военнослужащих сделать "все возможное, чтобы защитить суверенитет и обеспечить безопасность нашего государства". "Не должны мы опять, как я часто говорю, пойти под плетку и надеть лапти. Не должны нас запрячь в телегу и стегать, чтобы мы, вылупив вочы (глаза – ред.), как в народе говорят, скакали как бешеные и тянули чужой воз", - заявил белорусский лидер.