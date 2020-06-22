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Врачи оценили состояние женщин, сбитых полицейским на тротуаре в Воронеже
Одна из женщин, сбитых вылетевшем на тротуар в Воронеже автомобилем под управлением сотрудника полиции, остается в реанимации, вторую перевели в обычную палату, РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T14:36
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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гумвд, воронежская область, воронеж, происшествия

Врачи оценили состояние женщин, сбитых полицейским на тротуаре в Воронеже

14:36 22.06.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВрач в одном из больничных отделений
Врач в одном из больничных отделений
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВОРОНЕЖ, 22 июн - РИА Новости. Одна из женщин, сбитых вылетевшем на тротуар в Воронеже автомобилем под управлением сотрудника полиции, остается в реанимации, вторую перевели в обычную палату, сообщил в понедельник РИА Новости представитель департамента здравоохранения региона.
Авария произошла вечером 9 июня на Ленинском проспекте в Воронеже. По данным ГУМВД, 24-летний участковый уполномоченный выехал на тротуар и сбил троих пешеходов. Мужчина-пешеход от травм скончался до приезда скорой, две женщины были госпитализированы в реанимацию больницы "Электроника".
"Одну женщину перевели из реанимации, состояние удовлетворительное. Другая пострадавшая продолжает находиться в реанимации, состояние средней тяжести", - сообщил собеседник агентства.
Следствие возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека, 24-летний полицейский был задержан, от дачи показаний он отказался. Суд отправил его под домашний арест на срок до 8 августа.
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Как сообщало ГУМВД по Воронежской области, сотрудник полиции был "в свободное от работы время" и на личном автомобиле. В качестве причин того, почему он не справился с управлением и вылетел на тротуар, рассматриваются техническая неисправность автомобиля, а также "уход от столкновения с другим транспортным средством". Отмечалось, что полицейский был трезв.
Для установления всех обстоятельств произошедшего руководство ГУМВД назначило служебную проверку. Если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен к ответственности. В настоящий момент сам полицейский временно отстранен от исполнения служебных обязанностей. Также отстранен исполняющий обязанности начальника отдела полиции, в котором служит подозреваемый.
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