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Омбудсмен рассказала о ситуации с коронавирусом в московских СИЗО
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что за период пандемии в СИЗО из 10 тысяч граждан заболели коронавирусом 17 человек, также... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T14:35
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна потяева, здоровье - общество, москва

Омбудсмен рассказала о ситуации с коронавирусом в московских СИЗО

14:35 22.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что за период пандемии в СИЗО из 10 тысяч граждан заболели коронавирусом 17 человек, также не было ни одного смертельного случая.
"В целом, наблюдая, мониторя ситуацию в следственных изоляторах, вот мы подводили итоги с руководством наших следственных изоляторов, было нам доложено, что за весь период пандемии только 17 человек заболели коронавирусом из 10 тысяч, которые на сегодняшний день пребывают в следственном изоляторе. И ни одного смертного случая", - сказала РИА Новости Потяева.
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По его словам, чаще всего обращения из СИЗО поступали от тех граждан, которые заболевали ОРВИ.
"Они, конечно, беспокоились и обращались в наш адрес, чтобы усилить возможность медицинского вмешательства в конкретную историю человека. Мы немедленно связывались с 77 медицинской частью, которая обслуживает наши следственные изоляторы, и люди получали ту помощь, о которой они беспокоились", - пояснила она.
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Также омбудсмен отметила, что в аппарат обращались и сами родственники, чтобы мы взяли под контроль того или иного человека, содержащегося в СИЗО.
"Мы немедленно реагировали, потому что пандемия - это тот период, когда оставить без внимания обращения либо родственников, либо самого человека было невозможно. Поэтому были предприняты в наших следственных изоляторах, и мы получили всю видеоинформацию, беспрецедентные меры по санитарной обработке следственных изоляторов, по наличию медикаментов и по подготовке мест в случае, если случится массовое какое-то заражение", - уточнила Потяева.
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Кроме того, она подчеркнула, что данная тема продолжает оставаться на ее контроле, так как на сегодняшний день, пока еще эти учреждения закрыты для посещения в том числе уполномоченным по правам человека.
"Но я нахожусь на постоянной связи с руководством по этой теме", - заключила Потяева.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Татьяна ПотяеваЗдоровье - ОбществоМосква
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