Омбудсмен рассказала о ситуации с коронавирусом в московских СИЗО

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что за период пандемии в СИЗО из 10 тысяч граждан заболели коронавирусом 17 человек, также не было ни одного смертельного случая.

"В целом, наблюдая, мониторя ситуацию в следственных изоляторах, вот мы подводили итоги с руководством наших следственных изоляторов, было нам доложено, что за весь период пандемии только 17 человек заболели коронавирусом из 10 тысяч, которые на сегодняшний день пребывают в следственном изоляторе. И ни одного смертного случая", - сказала РИА Новости Потяева.

По его словам, чаще всего обращения из СИЗО поступали от тех граждан, которые заболевали ОРВИ.

"Они, конечно, беспокоились и обращались в наш адрес, чтобы усилить возможность медицинского вмешательства в конкретную историю человека. Мы немедленно связывались с 77 медицинской частью, которая обслуживает наши следственные изоляторы, и люди получали ту помощь, о которой они беспокоились", - пояснила она.

Также омбудсмен отметила, что в аппарат обращались и сами родственники, чтобы мы взяли под контроль того или иного человека, содержащегося в СИЗО.

"Мы немедленно реагировали, потому что пандемия - это тот период, когда оставить без внимания обращения либо родственников, либо самого человека было невозможно. Поэтому были предприняты в наших следственных изоляторах, и мы получили всю видеоинформацию, беспрецедентные меры по санитарной обработке следственных изоляторов, по наличию медикаментов и по подготовке мест в случае, если случится массовое какое-то заражение", - уточнила Потяева.

Кроме того, она подчеркнула, что данная тема продолжает оставаться на ее контроле, так как на сегодняшний день, пока еще эти учреждения закрыты для посещения в том числе уполномоченным по правам человека.

"Но я нахожусь на постоянной связи с руководством по этой теме", - заключила Потяева.