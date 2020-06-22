Нетаньяху не приедет на парад Победы в Москве

"Приглашение подтверждалось нами как премьер-министру Нетаньяху, так и альтернативному премьер-министру, министру обороны Ганцу. Приглашения были приняты с благодарностью, с признательностью. Но ситуация с коронавирусом и политическая ситуация в Израиле потребовали усилий обоих высоких политиков по организации действий правительства в Израиле - вот две причины, по которым они не смогут принять участие в этих торжествах", - сказал Викторов в интервью российским журналистам.