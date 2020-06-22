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Нетаньяху не приедет на парад Победы в Москве
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны и премьер по ротации Бени Ганц с благодарностью приняли приглашение на парад Победы в Москве 24... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T14:34
бени ганц
анатолий викторов
биньямин нетаньяху
москва
израиль
в мире
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Конечно вам фашистам не нужны, те которые в наше время устанавливает памятники блокадникам Ленинграда. Вам ближе, те, которые их пытаются разрушить. ria.ru/20200123/1563782533.html
15
А пособники фашистов, как вы пишите, уже провели официальную церемонию посвященную 75-й годовщине Великой Победы над нацисткой Германией.В 2017 году Кнессет принял закон о праздновании 9 мая Дня Победы над нацистской Германией. Документ закрепляет статус праздника, дату его проведения, определяет порядок организации торжеств, которые и так каждый год проходят по всему Израилю при поддержке центральных и местных властей. ria.ru/20200510/1571251863.html
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москва
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РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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бени ганц, анатолий викторов, биньямин нетаньяху, москва, израиль, в мире

Нетаньяху не приедет на парад Победы в Москве

14:34 22.06.2020
3313
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 22 июн - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны и премьер по ротации Бени Ганц с благодарностью приняли приглашение на парад Победы в Москве 24 июня, но не смогут приехать в Россию из-за политических проблем, сообщил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.
"Приглашение подтверждалось нами как премьер-министру Нетаньяху, так и альтернативному премьер-министру, министру обороны Ганцу. Приглашения были приняты с благодарностью, с признательностью. Но ситуация с коронавирусом и политическая ситуация в Израиле потребовали усилий обоих высоких политиков по организации действий правительства в Израиле - вот две причины, по которым они не смогут принять участие в этих торжествах", - сказал Викторов в интервью российским журналистам.
Военная техника во время генеральной репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве
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Обсудить 6
Бени ГанцАнатолий ВикторовБиньямин НетаньяхуМоскваИзраильВ мире
Популярные комментарии
Конечно вам фашистам не нужны, те которые в наше время устанавливает памятники блокадникам Ленинграда. Вам ближе, те, которые их пытаются разрушить. ria.ru/20200123/1563782533.html
22 июня, 15:32
Даша Луковски
1200003
А пособники фашистов, как вы пишите, уже провели официальную церемонию посвященную 75-й годовщине Великой Победы над нацисткой Германией.В 2017 году Кнессет принял закон о праздновании 9 мая Дня Победы над нацистской Германией. Документ закрепляет статус праздника, дату его проведения, определяет порядок организации торжеств, которые и так каждый год проходят по всему Израилю при поддержке центральных и местных властей. ria.ru/20200510/1571251863.html
22 июня, 16:10
Даша Луковски
1010003
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