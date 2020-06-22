https://ria.ru/20200622/1573305043.html
Нетаньяху не приедет на парад Победы в Москве
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны и премьер по ротации Бени Ганц с благодарностью приняли приглашение на парад Победы в Москве 24... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T14:34
2020-06-22T14:34
бени ганц
анатолий викторов
биньямин нетаньяху
москва
израиль
в мире
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https://radiosputnik.ria.ru/20200622/1573290189.html
Даша Луковски
Конечно вам фашистам не нужны, те которые в наше время устанавливает памятники блокадникам Ленинграда. Вам ближе, те, которые их пытаются разрушить. ria.ru/20200123/1563782533.html
15
Даша Луковски
А пособники фашистов, как вы пишите, уже провели официальную церемонию посвященную 75-й годовщине Великой Победы над нацисткой Германией.В 2017 году Кнессет принял закон о праздновании 9 мая Дня Победы над нацистской Германией. Документ закрепляет статус праздника, дату его проведения, определяет порядок организации торжеств, которые и так каждый год проходят по всему Израилю при поддержке центральных и местных властей. ria.ru/20200510/1571251863.html
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6
москва
израиль
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564050010_0:307:2907:1942_1400x0_80_0_0_9c434478bd05df3b45e64bb2c1e5790d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бени ганц, анатолий викторов, биньямин нетаньяху, москва, израиль, в мире