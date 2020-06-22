https://ria.ru/20200622/1573304656.html
СК завел дело после обрушения перегородок в жилом доме в Самаре
Следователи возбудили уголовное дело после инцидента в жилом доме в Самаре, где произошло частичное обрушение перегородок в квартирах, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T14:30
2020-06-22T14:30
самара
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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самара, происшествия
САМАРА, 22 июн - РИА Новости.
Следователи возбудили уголовное дело после инцидента в жилом доме в Самаре
, где произошло частичное обрушение перегородок в квартирах, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что два человека пострадали, предположительно, в результате хлопка газа. По данным ГУМЧС по региону, рано утром 21 июня в многоквартирном жилом доме в Красноглинском районе Самары произошел инцидент, в результате которого две женщины были направлены в больницу для осмотра. По данным СУСК, пострадавшие получили незначительные телесные повреждения и были госпитализированы. Кроме того, из дома эвакуировали 24 человек.
"По данному факту следственным отделом по Красноглинскому району города Самары… возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.
По данным ГУМЧС, были повреждены межкомнатные и межквартирные перегородки в соседних квартирах, входная дверь в подъезд и 10 припаркованных легковых автомобилей.