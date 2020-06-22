СК завел дело после обрушения перегородок в жилом доме в Самаре

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что два человека пострадали, предположительно, в результате хлопка газа. По данным ГУМЧС по региону, рано утром 21 июня в многоквартирном жилом доме в Красноглинском районе Самары произошел инцидент, в результате которого две женщины были направлены в больницу для осмотра. По данным СУСК, пострадавшие получили незначительные телесные повреждения и были госпитализированы. Кроме того, из дома эвакуировали 24 человек.