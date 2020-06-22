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СК завел дело после обрушения перегородок в жилом доме в Самаре
Следователи возбудили уголовное дело после инцидента в жилом доме в Самаре, где произошло частичное обрушение перегородок в квартирах, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T14:30
самара
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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РИА Новости
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самара, происшествия

СК завел дело после обрушения перегородок в жилом доме в Самаре

14:30 22.06.2020
209
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
САМАРА, 22 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после инцидента в жилом доме в Самаре, где произошло частичное обрушение перегородок в квартирах, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что два человека пострадали, предположительно, в результате хлопка газа. По данным ГУМЧС по региону, рано утром 21 июня в многоквартирном жилом доме в Красноглинском районе Самары произошел инцидент, в результате которого две женщины были направлены в больницу для осмотра. По данным СУСК, пострадавшие получили незначительные телесные повреждения и были госпитализированы. Кроме того, из дома эвакуировали 24 человек.
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"По данному факту следственным отделом по Красноглинскому району города Самары… возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.
По данным ГУМЧС, были повреждены межкомнатные и межквартирные перегородки в соседних квартирах, входная дверь в подъезд и 10 припаркованных легковых автомобилей.
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