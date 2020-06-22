Подмосковье вышло на первое место в ЦФО по показателям рождаемости

Ранее в ведомстве сообщили, что с каждым годом в регионе увеличивается процент выживаемость младенцев с экстремально низкой массой тела. На сегодняшний день в Подмосковье работают семь учреждений родовспоможения третьего уровня – там применяются здоровьесберегающие технологии, большое внимание уделяется организации грудного вскармливания, малыши получают развивающий уход, для каждого младенца обеспечивается семейно-ориентированный подход.