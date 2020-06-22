Подмосковье вышло на первое место в ЦФО по показателям рождаемости

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Почти 25 тысяч детей родились в Московской области в период с января по апрель текущего года, что на 10,1% больше, чем за аналогичный период 2019 года, таким образом, регион вышел на первое место в Центральном федеральном округе по рождаемости, сообщает РИА Новости пресс-служба регионального минздрава.
"В Московской области стали больше рожать. По результатам первых четырех месяцев 2020 года в Подмосковье родился 24 931 ребенок, что на 10,1% больше, чем в январе-апреле 2019 года. Таким образом, Московская область вышла на первое место в Центральном федеральном округе по рождаемости и на 24 место в Российской Федерации, в 2019 году – второе и 57 место соответственно", - говорится в сообщении.
Ранее в ведомстве сообщили, что с каждым годом в регионе увеличивается процент выживаемость младенцев с экстремально низкой массой тела. На сегодняшний день в Подмосковье работают семь учреждений родовспоможения третьего уровня – там применяются здоровьесберегающие технологии, большое внимание уделяется организации грудного вскармливания, малыши получают развивающий уход, для каждого младенца обеспечивается семейно-ориентированный подход.
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