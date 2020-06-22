Неизвестный проник в якутский диспансер, где лежит "шаман" Габышев

ЯКУТСК, 22 июн – РИА Новости. Неизвестный мужчина проник через окно в Якутский психоневрологический диспансер, в который принудительно госпитализирован "шаман" Неизвестный мужчина проник через окно в Якутский психоневрологический диспансер, в который принудительно госпитализирован "шаман" Александр Габышев , он угрожал медработникам муляжом оружия, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

По информации ведомства, в понедельник рано утром неизвестный мужчина проник в помещение медицинского учреждения через закрытое изнутри окно первого этажа.

"Медицинские работники стационарного отделения, услышав посторонние звуки, открыли дверь и обнаружили постороннего человека. Устно он потребовал отпустить из отделения одного из пациентов, угрожая муляжом оружия… Персонал попросил его покинуть помещение, закрыл дверь и немедленно вызвал полицию. Пострадавших нет. Все пациенты находятся в отделении", - рассказали в минздраве.

Отмечается, что на лечении в диспансере - 440 пациентов. Сейчас в учреждении усилили охрану отделений, территория патрулируется полицией.

По информации местных СМИ, мужчина требовал отпустить "шамана", однако минздрав и МВД республики ее не комментируют.

Габышева задерживали в середине сентября 2019 года на федеральной трассе М-53 "Байкал" по пути в Москву . На следующий день его поместили в якутский психоневрологический диспансер для диагностики, а затем отпустили. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму. Второй поход Габышева на Москву завершился 10 декабря, когда "шамана" и двух его сторонников задержали, вернули в Якутск и оштрафовали на 1 тысячу рублей.

По инициативе следователя Габышев прошел амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу, которая установила, что в его высказываниях содержится публичный призыв к насильственным действиям в отношении президента РФ. "Шамана" признали невменяемым.