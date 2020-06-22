Неизвестный проник в якутский диспансер, где лежит "шаман" Габышев

ЯКУТСК, 22 июн – РИА Новости. Неизвестный мужчина проник через окно в Якутский психоневрологический диспансер, в который принудительно госпитализирован "шаман" Александр Габышев, он угрожал медработникам муляжом оружия, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
По информации ведомства, в понедельник рано утром неизвестный мужчина проник в помещение медицинского учреждения через закрытое изнутри окно первого этажа.
"Медицинские работники стационарного отделения, услышав посторонние звуки, открыли дверь и обнаружили постороннего человека. Устно он потребовал отпустить из отделения одного из пациентов, угрожая муляжом оружия… Персонал попросил его покинуть помещение, закрыл дверь и немедленно вызвал полицию. Пострадавших нет. Все пациенты находятся в отделении", - рассказали в минздраве.
Отмечается, что на лечении в диспансере - 440 пациентов. Сейчас в учреждении усилили охрану отделений, территория патрулируется полицией.
По информации местных СМИ, мужчина требовал отпустить "шамана", однако минздрав и МВД республики ее не комментируют.
Габышева задерживали в середине сентября 2019 года на федеральной трассе М-53 "Байкал" по пути в Москву. На следующий день его поместили в якутский психоневрологический диспансер для диагностики, а затем отпустили. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму. Второй поход Габышева на Москву завершился 10 декабря, когда "шамана" и двух его сторонников задержали, вернули в Якутск и оштрафовали на 1 тысячу рублей.
По инициативе следователя Габышев прошел амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу, которая установила, что в его высказываниях содержится публичный призыв к насильственным действиям в отношении президента РФ. "Шамана" признали невменяемым.
В середине мая Габышева вновь доставили в психиатрическую клинику, позже суд признал законными действия по его по принудительной госпитализации. Как сообщила РИА Новости адвокат "шамана" Ольга Тимофеева, апелляция на данное решение будет рассмотрена 23 июня Верховном суде республики.
23 апреля, 15:13В ЕСПЧ зарегистрировали жалобу якутского "шамана" Габышева