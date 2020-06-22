Путешествия по России этим летом обойдутся туристам дешевле

"Мы видим, что путешественники не отменяли свои поездки, а переносили их, дожидаясь главного события этого туристического сезона – открытия российских курортов. На рост спроса также влияет и ценовая политика – в этом году путешествия будут обходиться туристам дешевле, чем годом ранее", - сказала представитель туроператора.