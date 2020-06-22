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Путешествия по России этим летом обойдутся туристам дешевле
Новая ценовая политика туристических и транспортных компаний позволит обеспечить снижение стоимости путешествий по России текущим летом по сравнению с... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T14:31
туризм
новости - туризм
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сочи
шереметьево (аэропорт)
общество
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), сочи, шереметьево (аэропорт), общество

Путешествия по России этим летом обойдутся туристам дешевле

14:31 22.06.2020
587
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие на набережной в Ялте
Отдыхающие на набережной в Ялте
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Отдыхающие на набережной в Ялте. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Новая ценовая политика туристических и транспортных компаний позволит обеспечить снижение стоимости путешествий по России текущим летом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявила управляющий директор туроператора "Библио-Глобус" Ирина Костенко.
Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) приводит ее высказывание по случаю запуска первых авиарейсов в Сочи после снятия ограничений, связанных с пандемией нового коронавируса. В свою очередь глава ведомства Зарина Догузова ранее в понедельник уточнила, что все наиболее популярные туристические направления страны, закрытые из-за пандемии, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов.
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Костенко отметила, что за период ограничений образовался большой отложенный спрос на комплексный туристический продукт.
"Мы видим, что путешественники не отменяли свои поездки, а переносили их, дожидаясь главного события этого туристического сезона – открытия российских курортов. На рост спроса также влияет и ценовая политика – в этом году путешествия будут обходиться туристам дешевле, чем годом ранее", - сказала представитель туроператора.
Авиакомпания "Россия" 22 июня выполнила первый туристический рейс в Сочи из московского аэропорта "Шереметьево" в рамках совместной с оператором "Библио-Глобусом" переработанной программы туристических полетов. Вылет рейса состоялся в 1.05 мск из терминала В, второй рейс авиакомпании по этому маршруту вылетел в 1.10.
"Вместе с авиакомпанией "Россия" мы полностью готовы обеспечить нашим путешественникам безопасный летний сезон на высшем уровне", - подчеркнула Костенко.
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ТуризмНовости - ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)СочиШереметьево (аэропорт)Общество
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