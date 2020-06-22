https://ria.ru/20200622/1573303856.html
В Тольятти принтер обвинили в попытке испортить аттестаты выпускникам
Аттестаты выпускникам тольяттинской школы №2 в Самарской области были выданы с ошибками из-за сбоя принтера, в ближайшие два дня дети получат новые документы об РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T14:29
2020-06-22T14:29
самарская область
происшествия
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3
самарская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самарская область, происшествия