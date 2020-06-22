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В Тольятти принтер обвинили в попытке испортить аттестаты выпускникам
Аттестаты выпускникам тольяттинской школы №2 в Самарской области были выданы с ошибками из-за сбоя принтера, в ближайшие два дня дети получат новые документы об РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T14:29
самарская область
происшествия
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самарская область, происшествия

В Тольятти принтер обвинили в попытке испортить аттестаты выпускникам

14:29 22.06.2020
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© РИА Новости / Александр Алпаткин / Перейти в фотобанкШкольный аттестат
Школьный аттестат
© РИА Новости / Александр Алпаткин
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Школьный аттестат. Архивное фото
САМАРА, 22 июн - РИА Новости. Аттестаты выпускникам тольяттинской школы №2 в Самарской области были выданы с ошибками из-за сбоя принтера, в ближайшие два дня дети получат новые документы об окончании образовательного учреждения, сообщила РИА Новости директор школы Надежда Тихонова.
Ранее в социальных сетях были опубликованы фотографии аттестатов выпускников тольяттинской школы №2, в которых были допущены многочисленные ошибки. Родители детей пожаловались, что не могут подавать документы в вузы, так как такие аттестаты являются недействительными.
"Была допущена техническая ошибка, произошел сбой принтера. Сейчас мы исправляем ошибки, заполняем новые аттестаты. Сегодня и завтра все дети получат новые аттестаты", - сказала Тихонова.
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Самарская областьПроисшествия
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