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Богданов обсудил с госминистром ОАЭ ситуацию на Ближнем Востоке
Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с государственным министром по иностранным РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T14:28
северная африка
ближний восток
михаил богданов
ливия
в мире
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северная африка, ближний восток, михаил богданов, ливия, в мире

Богданов обсудил с госминистром ОАЭ ситуацию на Ближнем Востоке

14:28 22.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкCпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с государственным министром по иностранным делам ОАЭ Анваром Гаргашем ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
Телефонный разговор Богданова с Гаргашем состоялся 22 июня по инициативе эмиратской стороны.
"В ходе беседы была подробно обсуждена актуальная ближневосточная и североафриканская проблематика с акцентом на складывающуюся военно-политическую ситуацию в Йемене и Ливии, а также обстановку в зоне Персидского залива", - сообщили в министерстве.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
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Северная АфрикаБлижний ВостокМихаил БогдановЛивияВ мире
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