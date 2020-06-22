https://ria.ru/20200622/1573303524.html
Богданов обсудил с госминистром ОАЭ ситуацию на Ближнем Востоке
Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с государственным министром по иностранным РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T14:28
2020-06-22T14:28
северная африка
ближний восток
михаил богданов
ливия
в мире
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https://ria.ru/20200605/1572501260.html
северная африка
ближний восток
ливия
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156160/46/1561604651_0:262:2966:1930_1400x0_80_0_0_4eb124e9f31a2b4312150f3e877f1f96.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
северная африка, ближний восток, михаил богданов, ливия, в мире