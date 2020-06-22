Депутат оценил статью Путина о Второй мировой войне

Председатель комитета Государственной Думы РФ по обороне, экс-командующий ВДВ Владимир Шаманов во время крестного хода по улице Ильинке в честь пророка Божия Илии. 2 августа 2019

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин в своей статье о Второй мировой войне указывает на трусость и двуличие государств, которые предпринимают попытки ослабить суверенитет России, вмешаться в ее дела, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов

Путин написал статью о Второй мировой войне. Публикация на английском языке носит название "Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны". В России статья вышла под названием "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим". Президент России изложил свои взгляды на Вторую мировую войну, ее причины и восприятие в современном мире. Он также призвал партнеров сохранять историческую правду, основанную на фактах, и обсуждать события прошлого самокритично и непредвзято.

Шаманов назвал "стартом суверенитета" России после распада СССР Мюнхенскую речь, произнесенную Путиным в 2007 году.

"Вспомните Мюнхенскую речь Владимира Владимировича, когда они, услышав его выступление, вначале начали переглядываться, плечами пожимать, как (канцлер ФРГ Ангела) Меркель , потом перешептываться. Вот это старт был нашего суверенитета, утраченного его (Путина) предшественниками", - сказал Шаманов в ходе онлайн-обсуждения поправок в конституцию с представителями регионов РФ.

Он отметил, что в статье Путина о Второй мировой войне указывается на двуличие государств, которые пытаются вмешаться во внутренние дела нашей страны.

"Его выступление, посвященное 75-й годовщине Великой Победы... там конкретно сказано и про двуличие, и трусость, и многие другие отрицательные черты тех, кто пытается нас учить, как нам жить. Нас не надо учить, как было в фильме "Москва слезам не верит" - но нам и помогать материально не надо, у нас все свое есть. Не лезьте к нам. Вот главная задача, которую мы должны обеспечить единством нашего общества", - сказал глава думского комитета.