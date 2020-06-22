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Онлайн-конференция о правилах безопасности на воде
РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T14:26
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/sharing/article/1573303243.jpg?1592825197
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о правилах безопасности на воде

14:26 22.06.2020
17
2 июля в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию начальника Управления безопасности людей на водных объектах Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий капитана 1 ранга Дмитрия ТАРАСОВА, посвященную правилам безопасности на воде в летний период.

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Во время мероприятия речь пойдет о готовности пляжей к началу купального сезона, о мерах безопасности во время купания, а также об основных причинах гибели людей на воде.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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