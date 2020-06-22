Онлайн-конференция о правилах безопасности на воде

2 июля в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию начальника Управления безопасности людей на водных объектах Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий капитана 1 ранга Дмитрия ТАРАСОВА, посвященную правилам безопасности на воде в летний период.
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Во время мероприятия речь пойдет о готовности пляжей к началу купального сезона, о мерах безопасности во время купания, а также об основных причинах гибели людей на воде.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Задать вопрос
Во время мероприятия речь пойдет о готовности пляжей к началу купального сезона, о мерах безопасности во время купания, а также об основных причинах гибели людей на воде.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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