https://ria.ru/20200622/1573303148.html
В Якутии число умерших пациентов с COVID-19 достигло 26
Свыше 20 человек скончались в Якутии от коронавируса за все время, в настоящий момент более 30 пациентов находятся в тяжелом состоянии, число зарегистрированных РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T14:25
2020-06-22T14:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика саха (якутия)
якутск
общество
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https://ria.ru/20200616/1573006608.html
республика саха (якутия)
якутск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569238540_0:70:2570:1516_1400x0_80_0_0_38cb3fb6fb127d99125de4ba5ee4c951.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика саха (якутия), якутск, общество