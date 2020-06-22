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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200622/1573303148.html
В Якутии число умерших пациентов с COVID-19 достигло 26
Свыше 20 человек скончались в Якутии от коронавируса за все время, в настоящий момент более 30 пациентов находятся в тяжелом состоянии, число зарегистрированных РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T14:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика саха (якутия)
якутск
общество
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика саха (якутия), якутск, общество

В Якутии число умерших пациентов с COVID-19 достигло 26

14:25 22.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи
Бригада скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бригада скорой медицинской помощи. Архивное фото
ЯКУТСК, 22 июн – РИА Новости. Свыше 20 человек скончались в Якутии от коронавируса за все время, в настоящий момент более 30 пациентов находятся в тяжелом состоянии, число зарегистрированных случаев COVID-19 в регионе достигло 3742, сообщает оперативный штаб при правительстве республики.
По данным оперштаба, в Якутии за последние сутки выявлено 85 случаев коронавируса, из них 61 - в Якутске.
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"За весь период выздоровели 2508 человек… официально зарегистрировано 3742 случаев коронавируса, 26 летальных исходов. 33 человека находятся в тяжелом состоянии", - отметили в оперштабе.
Ограничительные меры в Якутии, которая остается в "красной зоне" из-за коронавируса, продлены до 26 июня включительно. Заболеваемость в районах идет вверх, география расширяется за счет завоза из города Якутска.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика Саха (Якутия)ЯкутскОбщество
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