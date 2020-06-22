Участники 2-го онлайн-хакатона "Цифрового прорыва" создали 157 ИТ-решений

"В рамках соревнования 210 команд со всей страны в течение 36 часов решали задачи от ведущих компаний и организаций страны. Эксперты из России и зарубежных стран поделились своим опытом, а участники могли попробовать себя в питч-сессиях, представив собственные идеи в прямом эфире еще за день до финала. Разработанные решения они презентовали в режиме онлайн. Пятнадцать победителей разделили денежный приз в 1,5 миллиона рублей и получили поддержку от партнеров конкурса. Общий грантовый фонд на второй онлайн-хакатон составил 25 миллионов рублей", - говорится в сообщении.