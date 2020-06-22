Участники 2-го онлайн-хакатона "Цифрового прорыва" создали 157 ИТ-решений

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В ходе второго онлайн-хакатона конкурса "Цифровой прорыв" – одного из флагманских проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" - было разработано 157 решений ИТ-задач от от ведущих компаний и организаций-партнеров конкурса, сообщила пресс-служба АНО "РСВ".
"В рамках соревнования 210 команд со всей страны в течение 36 часов решали задачи от ведущих компаний и организаций страны. Эксперты из России и зарубежных стран поделились своим опытом, а участники могли попробовать себя в питч-сессиях, представив собственные идеи в прямом эфире еще за день до финала. Разработанные решения они презентовали в режиме онлайн. Пятнадцать победителей разделили денежный приз в 1,5 миллиона рублей и получили поддержку от партнеров конкурса. Общий грантовый фонд на второй онлайн-хакатон составил 25 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Как отметил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров, всего на участие во втором онлайн-хакатоне было подано более 3500 заявок. Команды представили 157 технологических решений по 5 актуальным направлениям: разработка сервисов и приложений для русскоговорящей аудитории интернета, сервисы для бизнеса, шеринг-экономика, внутрикорпоративные коммуникации и образование. "Решения участников – это не просто презентации, это реально работающий код, это решения, которые уже почти готовы к внедрению", – пояснил он.
По каждому из пяти направлений были определены три победителя, занявшие призовые места.
"Успех уже второго онлайн-хакатона говорит о том, что мы разработали актуальный, действительно работающий формат. На выходе получаются не просто готовые к внедрению решения – мы получаем лучших IT-специалистов, которые сейчас просто необходимы цифровой экономике. Онлайн-формат позволил собрать их со всей России. Причем с разным профессиональным опытом: это не только разработчики, которые владеют всеми возможными языками программирования, а таких оказалось больше 1000 человек. Были и специалисты в области графики: Adobe Photoshop и Illustrator – 616 человек. В UX и UI разбиралось 454 участника, в Project Management – 422, теории машинного обучения – 402, проектировании и дизайне мобильных интерфейсов – 269, мобильной разработке Android – 251, Product Management – 231, проектировании и дизайне веб-интерфейсов – 369", – уточнил директор РАЭК, руководитель проекта "Цифровой прорыв" Сергей Плуготаренко.