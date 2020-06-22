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Распространение нового коронавируса
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На американской авиабазе на острове Гуам выявили вспышку коронавируса
Вспышка коронавируса зафиксирована на американской авиабазе на острове Гуам, COVID-19 выявлен у 37 военнослужащих, говорится в заявлении командующего 36-м... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T14:24
распространение нового коронавируса
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коронавирусы
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, гуам, сша, в мире

На американской авиабазе на острове Гуам выявили вспышку коронавируса

14:23 22.06.2020 (обновлено: 14:24 22.06.2020)
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Вспышка коронавируса зафиксирована на американской авиабазе на острове Гуам, COVID-19 выявлен у 37 военнослужащих, говорится в заявлении командующего 36-м крылом авиабазы генерала Джентри Босуэлла.
По его словам, по состоянию на 20 июня коронавирусом заразились 35 военнослужащих одного из подразделений.
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"Пока неясно, заразились военнослужащие коронавирусом на Гуаме или до прибытия на Гуам", - добавил Босуэлл.
Сообщается, что коронавирус также был выявлен у двух летчиков из другого подразделения.
По данным университета Джонса Хопкинса, всего в США зарегистрировали 2 280 969 случаев заражения коронавирусом и 119 977 смертельных исходов. Отмечается, что выздоровели более 622 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыГуамСШАВ мире
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