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В Штутгарте арестовали двух участников беспорядков
Двое участников беспорядков в Штутгарте арестованы, сегодня ожидаются новые аресты, заявил журналистам глава МВД Баден-Вюртемберга Томас Штробл. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T14:23
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баден-вюртемберг, штутгарт, в мире

В Штутгарте арестовали двух участников беспорядков

14:22 22.06.2020 (обновлено: 14:23 22.06.2020)
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© РИА Новости / Захари Шойрер / Перейти в фотобанкСотрудники полиции
Сотрудники полиции
© РИА Новости / Захари Шойрер
Перейти в фотобанк
Сотрудники полиции. Архивное фото
БЕРЛИН, 22 июн - РИА Новости. Двое участников беспорядков в Штутгарте арестованы, сегодня ожидаются новые аресты, заявил журналистам глава МВД Баден-Вюртемберга Томас Штробл.
Ранее заместитель начальника полиции Штутгарта Томас Бергер заявил, что в общей сложности 19 сотрудников полиции пострадали в ходе беспорядков, которые произошли в городе в ночь на воскресенье, сообщила местная радиостанция SWR.
В полицейском управлении Штутгарта ранее сообщили, что беспорядки в городе вспыхнули после полицейской проверки в связи с преступлением, связанным с продажей наркотиков. Как уточняет радиостанция, полиция намеревалась провести проверку в отношении 17-летнего молодого человека, в результате с ним "солидаризировались" 200-300 человек, в сотрудников полиции стали бросать камни и бутылки. Участники беспорядков разбивали витрины и грабили магазины.
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По данным радиостанции, на место прибыли порядка 280 правоохранителей, были задержаны в общей сложности 24 человека. Возраст семерых задержанных не достигает 18 лет, еще семерым - от 18 до 21 года. В ходе беспорядков ущерб был нанесен 40 магазинам, девять из них были разграблены.
"Мы задержали почти две дюжины человек, половина из них - подозреваемые, которые имеют немецкое гражданство, остальная половина - разные национальности. Вчера мы получили два ордера на арест... Мы планируем сегодня получить дальнейшие ордера на арест, и я надеюсь, что со стороны юстиции будут приняты решения об аресте", - сказал Штробл по итогам экстренного заседания при участии федерального коллеги Хорста Зеехофера.
Он добавил, что для расследования дела создана специальная группа из 40 человек на базе полиции Штутгарта при поддержке уголовной полиции земли. В настоящее время идет работа по оценке фото- и видеозаписей с уличных камер наблюдения, кроме того, "мы получаем много видео, которые сделаны частными лицами", добавил министр.
"Преступники не должны чувствовать себя в безопасности. Мы намерены тщательно расследовать это дело, подозреваемые будут привлечены к ответственности", - сказал Штробл.
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